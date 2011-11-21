-İhraç ürünlerine anti-damping önlemi TBMM (A.A) - 21.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine karşı 9 anti-damping önlemi uygulandığını, 6 anti-damping soruşturmasının devam ettiğini ifade ederek, ''Çabalarımız sonucunda, ülkemiz menşeli bazı ürünlere karşı açılan soruşturmalar herhangi bir önlem alınmadan kapatılmıştır'' dedi. Çağlayan, bakanlığının 2012 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumunda, dünya siyaseti ve ekonomisinde önemli gelişim, dönüşümler yaşandığını belirtti. Bugün, küresel ekonominin ana gündeminin, Türkiye'ye daha yakın bir coğrafyaya, 17 ülkeyi kapsayan Avro Bölgesi'ne, hatta 27 üyeli AB'ye odaklandığına işaret eden Çağlayan, bu yılın aynı zamanda, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da siyasi çalkantılara sahne olduğunu söyledi. Çağlayan, Türkiye dahil, gelişmekte olan ülkelerin dünya siyaseti ve ekonomisindeki rolünün de önem kazanmaya devam ettiğini kaydetti. Çağlayan, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine karşı 9 adet anti-damping önlemi uygulandığını, 6 adet anti-damping soruşturması devam ettiğini, ABD tarafından Türkiye'ye karşı 2 adet telafi edici vergi uygulandığını bildirdi. Türkiye'nin ihraç ürünlerini etkileyen toplam 4 korunma önlemi soruşturmasının bulunduğunu ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ülkemize karşı bu şekilde ticaret politikası soruşturmaları açıldığında, DTÖ'nün ilgili anlaşmaları ile ithalatçı ülke mevzuatları çerçevesindeki yükümlülüklerimizi gözetiyoruz, fakat aynı zamanda bu mevzuatın bize tanıdığı hakları da sonuna kadar kullanıyoruz. Çabalarımız sonucunda, ülkemiz menşeli bazı ürünlere karşı açılan soruşturmalar herhangi bir önlem alınmadan kapatılmıştır. Aynı şekilde bizler de gerektiğinde DTÖ kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla, yerli üretimin korunması amacıyla dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı önlemler ile ani artış gösteren ithalata karşı uygulanan korunma önlemlerini etkin bir şekilde uygulamaktayız. Türkiye dampinge karşı önlemleri en etkin uygulayan DTÖ üyeleri arasında yer almaktadır. DTÖ verilerine göre, ülkemiz toplam alınan önlem sayısı itibariyle, 2010 yılında DTÖ üyeleri arasında 5. sırada yer almıştır. Halihazırda 23 ülke menşeli 51 ürün grubunda 118 adet damping ve sübvansiyon önlemi yürürlükte olup; 9 farklı ülkeye karşı 9 ürün grubunda 16 adet anti-damping ve önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması devam etmektedir. Açılan korunma önlemi soruşturmaları ve uygulanan korunma önlemleri itibariyle de ülkemiz anılan mekanizmayı en etkin uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır. 2011 yılı Kasım ayı itibariyle 14 ürün/ürün grubu ithalatında kesin ya da geçici olmak üzere korunma önlemi uygulanmaktadır. Türkiye, toplam önlem sayısı itibarıyla 1995-2010 döneminde DTÖ üyesi ülkeler arasında en çok korunma önlemi uygulayan ülke olmuştur. Ayrıca 15 Eylül 2011'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tekstil ve konfeksiyonu kapsayan 54 ürün grubu ithalatında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır. Ticaret politikası önlemleri, ithalatın disiplin altında tutulmasında ve yerli üretim dallarının gördüğü zararın ortadan kaldırılmasında etkili olmuştur.''