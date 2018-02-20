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Ekonomi

İhraç ürünleri fiyatlarında yıllık artış yüzde 12.09

İstanbul, 20 şubat (DHA) - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatları Ocak ayı sonunda yıllık yüzde 12

20 Şubat 2018 13:38

İstanbul, 20 şubat (DHA) - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatları Ocak ayı sonunda yıllık yüzde 12.09 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22.75 arttı.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.07 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0.40 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış;
- yüzde 3.44 ile kok ve rafine petrol ürünleri,
- yüzde 2.78 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları,
- yüzde 2.72 ile metal cevherlerinde gerçekleşti.
Buna karşılık;
- tütün ürünleri yüzde 3.51,
- bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 2.05,
- diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 1.47 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ocak ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış ara mallarında gerçekleşti. (Grafik)

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