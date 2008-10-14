İhraç tehlikesi!..







Galatasaray Voleybol Takımı, Polonya'dan transfer ettiği Cem Sinan Tanık'ı, bonservisini almadan Avrupa Kupası karşılaşmasında oynatınca, ihraç tehlikesi ile karşı karşıya kaldı..



Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın Polonya A. Z. Olstein takımından transfer ettiği Cem Sinan Tanık'ın eski kulübü Halkbank'a bonservis bedeli ödenmemesi ortalığı karıştırdı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Halkbank'tan bonservisi alınmadığı halde Tanık'ın GM Challenge Cup'taki Kommunalnik Grodno karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giymesi de olayları iyice karıştırdı.



Galatasaray bu maçı 3-2 kazanmasına rağmen Tanık olayı galibiyetin keyfini kaçırdı. Peki şimdi ne olacak? Talimatnamenin 1. maddesinin 16.4.3'üncü bendine göre "Sporcu, kulüp kendisini sözleşmeye davet ettiği halde gitmez veya kulübün önerdiği miktarı kabul etmezse, son yıl aldığı bedeli geri ödemek zorunda kalır" şeklindeki hükmüne eklenen "Transfer yoluyla yurt dışına giden, serbest transfer dönemindeki Türk uyruklu sporcular Türkiye'ye döndüğünde, o kulübün sporcu üzerinde yurt dışına gittiği gün sahip olduğu haklar saklıdır" hükmü bu şartlarda Galatasaray'ın can simiti oldu.



75 bin YTL ödenmedi



Yani Galatasaray bu ek hükme göre Halkbank'a 75 bin YTL bonservis bedeli öderse, dosya kapanacak. Aksi takdirde Cem Sinan Tanık ceza almakla kalmayacak, Galatasaray da GM Challenge Cup'ta hükmen yenik sayılıp cezalandırılacak. Halkbank Menajeri Ahmet Kavaz konu ile ilgili olarak, Cem Sinan Tanık'a gerekle uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Ancak sporcu bizi dinlemedi ve olay bu haddeye geldi" dedi.



