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İhraç talebiyle disipline sevk edilen Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener: Tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edildiğimi öğrenince, hatırıma geldi...

16 Ağustos 2016 16:37

MHP tüzüğünün 11. maddesinin ihlali gerekçesiyle  parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin Meral Akşener "Yangından mal kaçırmak" deyimini kullandı. 

Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Akşener disipline sevk edilme kararına ilişkin şöyle söyledi:

"Güzel bir atalar sözümüz var: "Yangından mal kaçırmak" Tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edildiğimi öğrenince, hatırıma geldi"

Akşener'in dışında, Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in de parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevklerine karar verilmişti. 

 

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Meral AkşenerMHPDisiplin kurulu
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