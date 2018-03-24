İhraç hakim karı-kocaya 7 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturmasında \'Bylock\' kullandığı tespit edilen hakim karı-kocaya mahkemece 6 yıl 9\'ar ay hapis cezası verildi.

Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan ihraç hakim karı-kocanın yargılanmasında tutuklu Arif Bayburtlu ile tutuksuz yargılanan hakim eşi Emine Bayburtlu\'nun yargılanması sona erdi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu Arif Bayburtlu ve tutuksuz yargılanan eşi Emine Bayburtlu\'ya mahkeme heyeti 6 yıl 9\'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Arif Bayburtlu\'yu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.