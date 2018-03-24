T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhraç hakim karı-kocaya 7 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturmasında 'Bylock' kullandığı tespit edilen hakim karı-kocaya mahkemece 6 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi

24 Mart 2018 00:46

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturmasında \'Bylock\' kullandığı tespit edilen hakim karı-kocaya mahkemece 6 yıl 9\'ar ay hapis cezası verildi.
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan ihraç hakim karı-kocanın yargılanmasında tutuklu Arif Bayburtlu ile tutuksuz yargılanan hakim eşi Emine Bayburtlu\'nun yargılanması sona erdi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu Arif Bayburtlu ve tutuksuz yargılanan eşi Emine Bayburtlu\'ya mahkeme heyeti 6 yıl 9\'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Arif Bayburtlu\'yu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYSamsun FETÖPDYSamsunAğır Ceza MahkemesiArif BayburtluEmine BayburtluBugünMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24