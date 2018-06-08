İhraç edilen öğretmenler, sembolik karneleri uçan balonlarla gönderdi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ta, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edilen Türkçe öğretmeni İsmet Akyol ve sosyal bilgiler öğretmeni Gökhan Taner Günsan, öğrencilerine uçan balonlarla sembolik karne gönderdi.

Çaycuma Sipahiler Ortaokulu\'nda Türkçe öğretmeni, Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Nebioğlu Ortaokulu\'nda sosyal bilgiler öğretmeni, Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, 7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan KHK ile görevlerinden ihraç edildi. Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile irtibatı olmadıklarına dair karar çıkmasına rağmen görevlerine dönemediklerini kaydeden Akyol ile Günsan, öğrencilerine uçan balonlarla sembolik karne gönderdi. Öğrencileri için karnelere not yazıp, uçan balonlara bağlayan Akyol ve Günsan, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gökyüzüne bıraktı.

İsmet Akyol, \'Bugün karne alacaksınız. Bir öğretmen için öğrencilerine karne vermek mutlulukların en güzelidir ama benden kaynaklı olmayan nedenlerle bugün sizlere karne veremeyeceğim. Duygu ve düşüncelerimi uçan balona bağladığım karneye yazıyorum. Yazdıklarımı size rüzgar ulaştıracaktır\' yazılı karneyi balona bağladı.

Taner Günsan ise karneye \'Sevgili öğrencilerim, 486 gündür haksız bir şekilde sizden ayrıyım. Bir karne günü heyecanını daha birlikte yaşayamıyoruz. Ama ne olursa olsun sizlerin geleceği için bilimsel ve nitelikli bir eğitim istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün size veremediğim bu karneleri gökyüzüne bırakıyorum. Gökyüzü gibi sonsuz ve mavi bir geleceğiniz olması dileğimle\' diye yazdı.

İsmet Akyol, görevlerinden hukuksuzca alındıklarını savunarak, \"Bugün öğrencilerimizden ayrılmamızın 486\'ncı günü. Hiçbir gerekçe olmadan görevimize son verildi. Bugün karne günü. Biz öğrencilerimize karne görüşümüzü uçan balonlarla gönderiyoruz. Onları çok seviyoruz\" diye konuştu.



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