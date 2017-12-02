İhraç edilen öğretmen cezaevinde beste yaptı: Ölen halk çocuğuymuş, beylerin umurunda mı...

Malatya’da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 5 yıllık müzik öğretmeni Engin Cengiz cezaevinde birçok beste yaptı. 10 cezaeinde kalan öğretmen Cengiz, bestesinde şu sözlere yer verdi, “Koltuk derdine düşmüş, Gözünü kan bürümüş, Ölen halk çocuğuymuş, Beylerin umrunda mı..."

Eğitim Sen üyesi 15 yıllık Müzik öğretmeni Engin Cengiz geçen yıl Malatya’da görevini yaparken KHK ile ihraç edildi. İhraç edildikten sonra 10 ay cezaevinde kalan Cengiz birçok beste yaptı. KHK ile ihraç edilmelerine ilişkin bir beste de yapan Cengiz bestesinde şu sözlere yer verdi, “Koltuk derdine düşmüş, Gözünü kan bürümüş, Ölen halk çocuğuymuş, Beylerin umrunda mı...Senin dostun hırsızlar, Yalaka dalkavuklar, Kutu kutu paralar, Beylerin umurunda mı...”

Cengiz, bugüne kadar seksene yakın beste yaptığını ve gelecek aylarda albüm çıkarmayı planladığını söyledi.



"Öğrencimle aynı gün ihraç edildim"



Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Cengiz mezun olduğu yıl doğduğu ilçe olan Oltu’da göreve başladığını söyledi. 2004 yılında Malatya’ya tayinin çıktığını dile getiren Cengiz, “ 29 Ekim 2016 yılında hak, hukuk denilmeden bir gece ansızın çıkarılan KHK ile ihraç edildik. Benim öğretmenliğini yaptığım bir öğrencimde benim okulumda öğretmen olarak göreve başlamıştı. Öğrencimle aynı gün ihraç edildim. Ailemin yanına dönmek zorunda kaldım. Ama sendikam maddi manevi çok büyük bir dayanışma sergiledi” diye konuştu.



"Derdimi müzikle anlatıyorum"



Müziği sevdiği için beste çalışmaları yaptığına değinen Cengiz şöyle devam etti:

“Bestelerimde kendi duygularımı ve toplumsal olayları ortaya koymaya çalışıyorum. 10 ay Malatya Cezaevi'nde kaldım. Cezaevi günleri beste yapmak, şiir yazmakla geçti. Derdimi müzikle anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda bir albüm projem var. Onun üzerine çalışacağım. Zindan türküleri yapmayı düşünüyorum.”

Cengiz’in bestelediği ve söylediği şarkı sözlerinin bazıları şöyle: “Koltuk derdine düşmüş, Gözünü kan bürümüş, Ölen halk çocuğuymuş, Beylerin umrunda mı... Saraylar size düşer, Villalar mersedesler, Sömürür haramiler, Halkın ilimlerini... Senin dostun hırsızlar, Yalaka dalkavuklar, Kutu kutu paralar, Beylerin umurunda mı... Durmadan diyorsun tek, En son kalacaksın tek, Cümle halk birleşecek, Hesabını soracak...”