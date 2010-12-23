İhraç edilen kadın hakim mesleğe dönüyor

T24 - ‘’Fazla makyaj yaptığı ve mini etek giydiği’’ iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve yaşadıklarını ağlayarak anlatan kadın hakim Arzu Özpınar, yeni HSYK yasası çerçevesinde göreve dönüş için başvuru yaptı.



Mersin’in Gülnar ilçesinde görevliyken ‘’Fazla makyaj yaptığı, mini etek giydiği ve bir avukatla ilişkisi olduğu” iddialarıyla HSYK tarafından 2004 yılında meslekten ihraç edilen kadın hakim Arzu Özpınar, mesleğe dönüş için başvuru yaptı.



Ankara Barosunca önceki hafta düzenlenen ‘’Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ konulu panele katılan Özpınar, kendisine savunma hakkı bile tanınmadığını, sonuçta AİHM’e giderek haklılığını kanıtladığını anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Altı yıldır iş de bulamayan Özpınar, geçen yıl kaybettiği Cumhuriyet Savcısı babasından kalan öksüz maaşı ile geçinmeye çalışıyor.





İHBAR MEKTUPLARI



Ankara Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun olan Özpınar 27 yaşında genç bir hâkimken, bir davada polisler hakkında mahkûmiyet kararı verince, Adalet Bakanlığına “Vatansever polisler”, “Adliye çalışanları” ve “Bir vatandaş” imzalı ihbar mektupları ile şikayet edildi.







Bu mektuplarda hakimin ’’Fazla ruj sürdüğü, mini etek giydiği, odasında bir avukat ile buluştuğu’’ gibi iddialar sıralandı. Adalet Bakanlığı’nın soruşturması sonucu Özpınar’ın dosyası ‘’Meslekten ihraç’’ istemiyle HSYK’ya gönderildi.





YENİDEN DÖNMEK İSTİYOR



Bakanlığın gönderdiği müfettişe, suçlamaların asılsız olduğunu ispatlamak için ‘’Bekâret raporu’’ bile alan Özpınar’ın çabası yeterli olmadı. HSYK, Özpınar’ı ‘’Mesleğe yakışmayan davranış’’ gerekçesiyle hakimlikten ihraç etti. Özpınar HSYK kararlarına itiraz yolu kapalı olduğu için itiraz da edemedi.



Arzu Özpınar bunun üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu ve açtığı “Özel yaşama saygı” davasını kazandı. Şimdi değişen Anayasa hükmü gereği ve HSYK kararlarına itiraz yolu açıldığı için yeni bir hukuk mücadelesi başlatarak, mesleğe geri dönmek için başvuru yaptı.