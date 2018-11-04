İhraç edilen hekimin çalışmasına sınırlama getiriliyor

TBMM Sağlık Komisyonu’nda görüşmesi süren torba yasa teklifinde en tartışılan madde, kamudan ihraç edilen veya güvenlik soruşturmaları sonucu devlete alınmaları sakıncalı bulunan hekimlere yönelik çalışma sınırlaması oldu. SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde getirilen çalışma yasağına muhalefet partileri tepkili.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, sağlıkçılara yönelik şiddeti önlemeye dönük tedbirleri de içeren yasa teklifinin 5’inci maddesi doktorlara iş sınırlaması içeriyor. Bu teklife göre, olağanüstü hal (OHAL) sürecinde terör örgütleriyle irtibatları iddiasıyla ihraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan yeni mezun hekimler, SGK ile sözleşmesi olan kurumlarda çalışamayacaklar. Bu hekimler, sadece SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler veya muayenehane açabilecekler. Ancak bu hekimlerin düzenledikleri raporlar eczane dışında geçerli olmayacak. Bu raporlar yargıda ve idari işlemlerde dikkate alınmayacak. Zorunlu hizmetini yapmayanlar, 600 gün boyunca sınırlanan yerlerde de mesleklerini icra edemeyecekler.

CHP, HDP ve SP milletvekilleri, haklarında yargı kararı olmayan hekimlerin haksızca açlığa mahkum edildiğini belirterek maddeye tepki gösterdi.

“Devlet, ben sana güvenmiyorum diyebilir”

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda birçok meslek grubunun sahip olmadığı bir özgürlükten bahsediyoruz. Hekimlerin özelde çalışabilme ayrıcalığından bahsediyoruz. Evet, kısıt getiriliyor. Mutlaka da getirilmesi lazım. Muayenehanesini açtığı zaman orada çalışmasına bir engel yok, oradan hastasını getirip ameliyat etmesine engel yok. İş yeri hekimliği yapmasında da engel yok. Burada devletin şunu deme hakkı var; Devlet ‘Ben seninle çalışmıyorum, sana güvenmiyorum’ diyorsa devletin, sağlığını korumak, güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu insanları da teslim etmeme hakkı vardır.”