İhraç edilen Eğitim-Sen'li öğretmen için savcılıktan 'FETÖ' ile irtibatı yoktur' kararı

Zonguldak'ta, 7 Şubat'ta yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edilen Türkçe öğretmeni İsmet Akyol hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 'FETÖ'ye aidiyet, irtibat veya iltisakının bulunmadığı' belirlendi.

Çaycuma Kaymakamlığı'nın suç duyurusu üzerine, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma sonucunda, Akyol hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Çaycuma Sipahiler Ortaokulu'nda görevli, aynı zamanda Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol, Eğitim-Sen Çaycuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan ile birlikte KHK ile görevlerinden ihraç edildi. 'FETÖ' ile bir ilgileri olmadığını ve sendikal faaliyetleri nedeniyle hukuksuz ihraç edildiklerini söyleyen iki öğretmenin göreve dönmesi için ilçede başlatılan kampanyada toplanan 3 bin 500 imza, OHAL bürosuna teslim edildi.

Kaymakamlık suç duyurusunda bulunmuş

7 Şubat 2017 tarihinde KHK ile görevinden ihraç edilen İsmet Akyol hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 26 Temmuz'da internet sitesinde on binlerce kamu emekçesinin hukuksuzca görevden alındığına ilişkin yazısı üzerine 27 Temmuz'da Çaycuma Kaymakamlığı'nca savcılığı suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Kaymakamlığın, 'FETÖ'ye üye olup olmadığının araştırılmasını isteyerek Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine Akyol hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

"FETÖ ile irtibatı yoktur"

Soruşturma sonunda Akyol hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Kararda şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile yapılan araştırma sonucu şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından kullanılan örgüt içi yazışma programı ByLock kullanmadığı, örgütün finansman kayanğını sağlayan Bank Asya'da hesabı bulunmadığı, terör veya terörizmin finansmanı ile ilgili herhangi bir kaydı bulunmadığı, darbe teşebbüsünü destekler mahiyette yorum veya beyanda bulunduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılmadığı, FETÖ/PDY ile bağlantılı sendika, dernek, kurum ve kuruluşlarda üyeliğinin bulunmadığı, neticede şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakını teşkil eden delil bulunmadığı ve üzerine atılı suçu işlemediğinden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."

"FETÖ'ye karşı mücadele ettim"

İsmet Akyol, savcılığın 12 Haziran 2017 tarihli bu kararından yaklaşık 4 ay önce isminin 7 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 686 sayılı KHK listesine eklenerek kamu görevinden çıkarıldığını söyledi. Akyol, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2017 tarihinde yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı yaklaşık 34 bin kamu personeli ihraç edilmiştir" denildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Oysa resmi makamların verdiği izinlerle Çaycuma'da okullar üzerinden yarışmalar ve Kutlu Doğum Haftası gibi etkinlikler yapan FETÖ'ye karşı Eğitim-Sen üyesi olarak mücadele ettim. Çaycuma, Zonguldak kamuoyu, hatta Türkiye kamuoyu beni başarılı öğretmenliğimin yanı sıra Eğitim-Sen yöneticisi olarak, herkesçe bilinen sendikal faaliyetlerimle tanımaktadır. Eğitim Sen yöneticisi olarak yürütmüş olduğum sendikal eylem ve etkinliklerimiz, laik ve bilimsel eğitimi kararlılıkla savunuyor olmamız, FETÖ başta olmak üzere bir takım cemaat ve tarikatların okullar üzerinden etkinlikler yapmasına itiraz etmiş olmamız ve özellikle de Çaycuma'da okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar bir takım çevreleri yıllardır rahatsız ediyordu."

"İhraç işlemi iptal edilmelidir"

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı görüşmede ihraç listesine isminin Zonguldak’tan eklendiğini öğrendiğini söyleyen Akyol, "Savcılığın bu kararı ardından hakkımda hukuksuz verilen ihraç işlemi iptal edilmelidir. OHAL İnceleme Komisyonu'na başvuru dilekçeme, savcılığın bu kararını da ekleyeceğim" diye konuştu.