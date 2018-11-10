İhraç edilen barış akademisyenlerine 'Facebook' beraati

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi’ne imza attıkları için Mersin Üniversitesi’nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan, Yrd. Doç. Dr. Selim Çakmaklı ve araştırma görevlisi Esin Gülsen hakkında ‘ Facebook paylaşımlarıyla örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek’ iddialarıyla 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahmeke heyeti Mustafa Şener, Hakan Mertcan ve Esin Gülsen hakkında tüm suçlamalardan beraatına karar verdi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre Selim Çakmaklı’nın ise bir Facebook paylaşımının, “Terör örgütü propagandası” oluşturduğuna kanaat getirerek, Çakmaklı hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

"Terörle yolum kesişmedi"

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi’ne imza attığı için Mersin Üniversitesi’nden ihraç edilen ve davada yargılanan Mustafa Şener, “Aslında hiç açılmaması gereken bir davaydı. Selim’e verdikleri cezayı da hukuki değil, siyasi bir karar olarak görüyorum. Bu davanın esasen barış bildirisine karşı açıldığını vurgulamak isterim. Çünkü biz bildiriye imza attıktan sonra Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bizi ihbar etti ve bu dava açıldı” dedi. 1 yıl 3 ay ceza alan Selim Çakmaklı da, “Facebook paylaşımlarımın içeriğinde hiçbir terör propagandası yoktur. Hayatımın hiçbir noktasında terörle yolum kesişmedi. Bu açıdan çok rahatım” diye konuştu.

"Sevinsek mi, üzülsek mi"

Dava kapsamında yargılanan ve beraat eden Hakan Mertcan da “Barışı, adaleti, özgürlükleri savunarak yaşadım bugüne kadar, fikren, vicdanen ve eylemsel olarak terörün her türüne karşı oldum ama terör propagandası yapmak ile suçlandım. Neyse ki bir kez daha aklanmış oldum; bu çok önemli lakin sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum şu an çünkü bizlerle aynı durumda olan dostumuz Selim Çakmaklı bu davada bizler gibi beraat edemedi, hukuki bir perspektiften buna anlam vermek mümkün değil” ifadelerini kullandı.