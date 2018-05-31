İhraç edilen Arif Sağ ve ekibi MESAM'a geri döndü

5 Mart'ta kayyım atanan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) 9. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Dün ihraç edilen aralarında Arif Sağ ve Cahit Berkay da aralarında bulunduğu 30’a yakın MESAM üyesi, divanın belirlenmesinin ardından verilen yönergenin kabul edilmesiyle Genel Kurula geri döndü.

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu’ndan 1 gün önce Arif Sağ’ın da aralarında bulunduğu 30’a yakın üye ihraç edilmişti. İhraç haberinin ardından Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa’nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, ihracın en büyük sebebinin bu üyelerin genel kurula girmelerini engellemek olduğu vurgulanmıştı.

Üyeler Coşkun Sabaha tepki gösterdi

Evrensel'de yer alan habere göre, saat 11.00 sıralarında başlayan genel kurul divan seçimi ile başladı. MESAM’dan ihraç edilen ekip ise otelin lobisinde divan seçiminden çıkacak kararı bekledi. MESAM’ın Kayyım Başkanı Coşkun Sabah, divan seçilmeden önce konuşma yaptı. Üyeler, Sabah’ın divan seçimi öncesinde konuşmasının usule uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi. Divana seçilen üyeler kayyımın attığı üyelerin geri alınabilmesi yönünde yönerge verdi. Yönerge yüzde 62 oyla kabul edildi. İhraç edilen üyeler genel kurula geri döndü.

Arif Sağ ekibinden Ali Haydar Timisi, Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada MESAM Genel Kurulu'nun kabul edilen yönerge ile tüm haksızlıklara cevap verdiğini belirterek "Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulunun haklarında en ufak bir yolsuzluk veya usulsüzlük tespiti yapılmamış olmasına rağmen bu şekilde hukuksuz olarak MESAM’dan atılmalarına karşı Genel Kurul’a katılan 700’ün üzerindeki MESAM üyesi, tüm bu hukuksuz haysiyet kurulu kararlarını iptal etti. Aynı zamanda geçici yönetim kurulu tarafından seçme- seçilme hakları elinden alınan 109 MESAM üyesinin tekrar asıl üyelik kriterlerine yükselterek hukuksuz şekilde gasp edilmiş haklarını iade etti. Bu sebeple her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı Arif Sağ hocamızın başkanlığındaki yöneticilerimize verdikleri destek için tüm MESAM üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. MESAM üyelerimizin hepsi bizim için değerlidir. Bundan sonra hiçbir ayrı gayrı olmadan bu kavgaların sona ermesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.