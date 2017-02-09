İhraç edilen akademisyenlerden dolayı Ankara İletişim'de 99 lisanüstü tez danışmansız kaldı

686 sayılı Kanun Üstünde Kararname ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki öğretim üyelerinin ihraç edilmesinden dolayı 99 lisanüstü tez danışmansız, güz ve bahar dönemlerinde 40'ı lisans, 29'u lisanüstü ders hocasız kaldı.

Alanın temel ve zorunlu derslerinden, siyaset bilimi, iletişim tarihi, medya politikaları, iletişim ve etik, iletişim teknolojileri, Bilgi Kaynakları, iletişimin temel kavramları, haberi okumak, haber toplama ve yazma teknikleri, halkla ilişkilerde uygulama örnekleri, hocasız kalan derslerden sadece bir bölümü.

Son kararnamede atılanlarla birlikte Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin sayısı 25’e yükseldi. Bunlardan 5’i profesör, 4’ü doçent, 1’i yardımcı doçent, 15’i de araştırma görevlisi.