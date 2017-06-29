İhraç edilen akademisyene açlık grevine destek verdiği gerekçesiyle para cezası kesildi

Munzur Üniversitesi'nde akademisyen olduğu sırada kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen Ahmet Kerim Gültekin, oğlunun cenazesini almak için açlık grevi yapan Kemal Gün'ün açlık grevine destek verdiği için para cezası kesildi.

Güntekin 6 Ocak'ta yayımlanan 679 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.

BirGün Gazetesi'nden Buse Çelebi'nin haberine göre, Tunceli’de KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin kurduğu 'Dersim Dayanışma Akademisi’nde ders veren Gültekin’e, oğlunun cenazesini almak için açlık grevi yapan Kemal Gün’e destek olduğu için para cezası kesildi.

Toplam 27 gün için yaklaşık 6 bin liradan fazla para cezası kesilen Gültekin “Bana kesilen cezanın gerekçesi valilik emrine karşı gelmek. Valilik emri de şu: Parkta, bahçede herhangi bir yerde eylem yapmanın yasaklanması. Biz Kemal Gün’ün yanında bulunduk, destek olduk. Dayanışma akademilerine katılan, bizim atölyelerimize gelen insanlar da biz orada bulunduğumuz sürece bizim etrafımızda bulundu. Bence durumun bu kadar abartılmasının nedeni bu, kimseye bana gelen ceza kadar ceza gelmedi’’ dedi.

Gültekin ‘’Bu yapılan ‘işten attık bir de para cezası keselim, aç kalsınlar’ demektir. Ben bunu da aşacağımıza inanıyorum. Dayanışmayla, mücadeleyle aşacağız’’ diye konuştu.