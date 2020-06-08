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İhraç edilen 74 polis için gözaltı kararı

Operasyon 13 ili kapsıyor

08 Haziran 2020 09:35

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiası ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerde 74 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah erken saatlerde ekipler şüpheli polislere yönelik operasyon başlattı.

Balıkesir merkezli yapılan operasyon İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale Samsun ve Bursa olmak üzere 13 ili kapsıyor.

Operasyonda KHK ile ihraç edilen 6 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 baş polis memuru ve 52 polis memuru olmak üzere toplam 74 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 

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