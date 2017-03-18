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İhraç edilen 17 hâkim ve savcı için gözaltı kararı

HSYK dün 202 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etmişti

18 Mart 2017 23:34

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘FETÖ’te yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 7 ilden 17 hâkim ve savcı hakkında gözaltına kararı alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasya, Çorum, Giresun, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde, meslekten ihraç edilen 17 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sinop, Giresun ve Tokat'tan 6 hâkim ve savcı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital veri ile bazı belgelere de el konuldu.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hâkim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.

 

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