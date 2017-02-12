İhraç edildi, pasaportu iptal edildi; ülkeye dönemeyen akademisyen her gün eylemde

Son yayımlanan KHK ile birçok üniversitede akademisyenler barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle görevinden ihraç edildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olan Betül Havva Yılmaz da ihraç edilenlerin arasında.

Pasaportu iptal edildiği için Almanya’dan Türkiye’ye dönemeyen Yılmaz, bugünden (11 Ocak) itibaren her gün 12.00 - 13.00 arasında direnenlerin sesini, Almaya'nın Tübingen'den şehrinde yükseltecek.

Betül Havva Yılmaz'ın, ihraçlara karşı gerçekleştirdiği eylemde, elinde bulundurduğu karton üzerinde şunlar yazıyor:

"Ben barış için Akademisyenler’den biriyim. Türkiye’de Haziran 2015’ten beri artan şiddeti, kıyımı, hak ihlallerini protesto ettiğim için; barış istediğim için Türkiye hükümeti tarafından çok sayıda akademisyenle birlikte ihraç edildim. İhraç edilen akademisyenler için dün Ankara Üniversitesi’nde akademisyenler ve öğrenciler bir basın açıklaması yaptılar ve polis tarafından şiddetle bastırıldılar, gözaltına alındılar.

"Hükümet bizi susturmak istiyor ama biz susmayacağız. Türkiye’de barış için, akademik özgürlük için dayanışma.

"Bu bir direniş değil. Direniş dediğin Yüksel’deki, Kadıköy’deki, Cebeci’dekidir. Bu ancak bir dayanışma, dayanışma çağrı olabilir.

"Sevgilerimle"