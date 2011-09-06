T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhmal iddiaları değerlendiriliyor ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 15:29

-İhmal iddiaları değerlendiriliyor ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Tunceli'de bir komiser ile öğretmen eşinin şehit olduğu terörist saldırıda güvenlik ihmali iddialarına ilişkin, ''Değerlendirmenin sonucunda disiplin yönünden, adli yönden kusur ve ihmal varsa şüphesiz onlar da zaman içinde ortaya çıkar. Ama ilk değerlendirmemizde böyle bir hususun varlığı söz konusu değildir'' dedi. Şahin, Avusturya, Almanya ve Türkiye'nin birlikte yürüteceği Polisin Güç Kullanma Kapasitesinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi'nin Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki binasında yapılan açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şahin, Tunceli'de bir komiser ile öğretmen eşinin şehit olduğu terörist saldırıda güvenlik ihmali iddialarına yönelik soru üzerine, Tunceli'de iki gün üst üste güvenlik güçlerine yönelik iki acımasız hain saldırıyla karşı karşıya kalındığını belirtti.  Saldırılarda iki asker ile bir polis ve eşinin şehit olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi: ''Bu olayların olmaması için, olmadan önce tedbirler alınır. Ama olduktan sonra da her olayın değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme, adli değerlendirme, siyasi, sosyolojik, psikolojik değerlendirmedir. Ama aynı zamanda olayın mağduru doğrudan güvenlik personeli ise kendine göre bir iç değerlendirmesi, güvenlik personelinin içinde olduğu, mağduru olduğu olayın bizatihi güvenlik hizmetinin tabiatı açısından değerlendirilmesi yapılır, yapılmalıdır. Bu değerlendirmede ihmal düzeyinde bir durum var mıdır, yok mudur, onu şu anda söylememiz mümkün değil. Öyle bir kanaate de sahip değiliz. Ama bir olayın değerlendirilmesi için ihmalin olması şart değildir. O olay bir daha olmaması bakımından hizmetin, görevin tabiatı gereği ayrıca mutlaka değerlendirilmelidir.  Bu bağlamda bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Bu değerlendirmenin öncelikli amacı, benzeri durumlarla bir kez daha karşılaşmayı önleme amaçlıdır. Ama değerlendirmenin sonucunda disiplin yönünden, adli yönden kusur ve ihmal varsa şüphesiz onlar da zaman içinde ortaya çıkar. Ama ilk değerlendirmemizde böyle bir hususun varlığı söz konusu değildir.'' Şahin, bir gazetecinin, ''Müfettiş görevlendirildi mi, inceleme başlatıldı mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Doğrudur. Müfettiş değil, müfettiş dışı görevlilerle olayı farklı açıdan değerlendirecek, idari tecrübesi olan arkadaşlar marifetiyle, müfettişlerimizle birlikte olayı değerlendiriyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24