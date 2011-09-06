-İhmal iddiaları değerlendiriliyor ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Tunceli'de bir komiser ile öğretmen eşinin şehit olduğu terörist saldırıda güvenlik ihmali iddialarına ilişkin, ''Değerlendirmenin sonucunda disiplin yönünden, adli yönden kusur ve ihmal varsa şüphesiz onlar da zaman içinde ortaya çıkar. Ama ilk değerlendirmemizde böyle bir hususun varlığı söz konusu değildir'' dedi. Şahin, Avusturya, Almanya ve Türkiye'nin birlikte yürüteceği Polisin Güç Kullanma Kapasitesinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi'nin Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki binasında yapılan açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şahin, Tunceli'de bir komiser ile öğretmen eşinin şehit olduğu terörist saldırıda güvenlik ihmali iddialarına yönelik soru üzerine, Tunceli'de iki gün üst üste güvenlik güçlerine yönelik iki acımasız hain saldırıyla karşı karşıya kalındığını belirtti. Saldırılarda iki asker ile bir polis ve eşinin şehit olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi: ''Bu olayların olmaması için, olmadan önce tedbirler alınır. Ama olduktan sonra da her olayın değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme, adli değerlendirme, siyasi, sosyolojik, psikolojik değerlendirmedir. Ama aynı zamanda olayın mağduru doğrudan güvenlik personeli ise kendine göre bir iç değerlendirmesi, güvenlik personelinin içinde olduğu, mağduru olduğu olayın bizatihi güvenlik hizmetinin tabiatı açısından değerlendirilmesi yapılır, yapılmalıdır. Bu değerlendirmede ihmal düzeyinde bir durum var mıdır, yok mudur, onu şu anda söylememiz mümkün değil. Öyle bir kanaate de sahip değiliz. Ama bir olayın değerlendirilmesi için ihmalin olması şart değildir. O olay bir daha olmaması bakımından hizmetin, görevin tabiatı gereği ayrıca mutlaka değerlendirilmelidir. Bu bağlamda bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Bu değerlendirmenin öncelikli amacı, benzeri durumlarla bir kez daha karşılaşmayı önleme amaçlıdır. Ama değerlendirmenin sonucunda disiplin yönünden, adli yönden kusur ve ihmal varsa şüphesiz onlar da zaman içinde ortaya çıkar. Ama ilk değerlendirmemizde böyle bir hususun varlığı söz konusu değildir.'' Şahin, bir gazetecinin, ''Müfettiş görevlendirildi mi, inceleme başlatıldı mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Doğrudur. Müfettiş değil, müfettiş dışı görevlilerle olayı farklı açıdan değerlendirecek, idari tecrübesi olan arkadaşlar marifetiyle, müfettişlerimizle birlikte olayı değerlendiriyoruz.''