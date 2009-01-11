İhmal denemeyecek kadar kasıtlı hareket var!

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Agosgazetesinin önünde, ba.ına ve boynuna sıkılan üç kurşunla öldürüldü. Bir hafta sonra ölümünün üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Cinayetin tetikçisi Ogün Samast, azmettiricisi Yasin Hayal ve 'cinayeti emniyete ihbar eden' polis muhbiri Erhan Tuncel dışında elde var sıfır!



Olayın perde arkasındaki güçler hâlâ sır. Avukat Çetin; "İki yıl içinde sadece bir arpa boyu yol gidilebildi," diyor ama umutlu.....



- İki yıl olacak neredeyse; Hrant Dink cinayetinde bir arpa boyu yol gidilebildi mi?

- Ancak bir arpa boyu gidilebildi! O da nedir? Başlangıcı hatırlayalım; Trabzon jandarma görevlileri hakkında bir soruşturma yapıldı ve jandarma müfettişleri "Jandarmanın hiçbir kusuru yoktur," diye rapor verdi, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, "Dört kişi kusurlu olabilir, soruşturma izni verelim," diye rapor verdi. Ancak Trabzon Valiliği bu dört kişinin ikisini eledi ve hangi gerekçeyle belli değil, iki kişiye soruşturma izni verdi. Biz sürekli, "Hayır, Trabzon jandarma komutanı da biliyordu, bu bilgi Yasin Hayal'in sorgulanan akrabası Coşkun İğci tarafından onlara iletilmişti," dedik, hatta sonrasında Coşkun İğci tehdit edildiğini söyledi konuşmaması için. Bütün bunları dile getirerek, dosyaya sunulmuş olan belgenin de sonradan düzenlendiğini dile getirdik.

Bunlar doğrulandı bu süre içerisinde.



- Peki bu soruşturma izinleri neyi sağlıyor şimdi; sizi hangi noktaya getiriyor?

- Trabzon jandarmayla ilgili iki kişi hakkında dava açılmış olması, oradaki gerçeğin hiç değilse bir kısmının su yüzüne çıkmasını sağladı. O iki kişi konuşunca diğer görevliler de ifade verdiler ve orada inanılmaz, artık ihmal bile denemeyecek bir tavrın olduğu ortaya çıktı.



- İhmal bile diyemediğiniz bu tavır nedir, neyi kast ediyorsunuz?

- Bu tavır şu: Bu iki istihbarat görevlisi, Coşkun İğci'den alınan bilgileri istihbarat toplantısında sunuyor. Albay Ali Öz toplantıdaki en üst rütbedeki kişi, "Bunu daha sonra konuşuruz," deyip üstünü kapatıyor ve bir daha o konu açılmıyor. Hatta bir görevli "Bizim odaya giren kapının kilidi şifreliydi, girmemizi engellemek için şifreyi dahi değiştirdi Albay Ali Öz, çünkü biz bu konuda hoşnut değildik," diyor. Hatta biri şunu diyor: "Buna ihmal diyemeyeceğim!" Soruluyor hemen "Peki kasıt mı var?" "Kasıt için elimde delilim yok ama ihmal diyemeyeceğim," diyor. Çok önemli açıklamalar bunlar...



- Bu durum sizi ne aşamaya getiriyor?



- Çok önemli suçlamalar var ama nerede açılıyor dava? Sulh Ceza'da. Yani en basit 'görevi ihmal' suçunun görüleceği sulh ceza mahkemesi.



- Bu davada bir arpa boyu yoldan daha ileriye gidilmemesinin nedeni, davanın terörle mücadele kapsamında görülmemesi mi?

- Evet! Her şeyi bırakın; bu bir öldürme suçu.

Bu, ırkçı saikle işlenmiş bir öldürme suçu. Bu tabii ki planlı bir yapı tarafından işlendi. Bu suç Türk Ceza Kanunu'nda 'kasten öldürme' başlığı altında düzenleniyor. Türk Ceza Kanunu'nda bir de TCK 83'le düzenlenen bir öldürme fiili var. O da nedir, öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi.



- Ne demek bu tam olarak?

- Çok teknik ama mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışayım: Öldürmenin faili hepimiz olabiliriz, herkes olabilir. Herkes kasten öldürme fiilinin faili olabilir ama 'ihmali davranışla' öldürme fiilinin faili olabilmek için mutlaka size yasayla o öldürmeyi engellemeniz görevi verilmiş olmalıdır. Yani benim yasayla bir yükümlülüğüm olmalı. Bu da nedir? Sen öldürme fiilini engelleyeceksin! Eğer yasayla benim böyle bir yükümlülüğüm yoksa ben TCK 83'ten yargılanmam, bir ihmalim olsa bile. Güvenlik güçleri, jandarma ve emniyetin görevi nedir? Can ve mal güvenliğini sağlamaktır ve önleyici birtakım faaliyetlerle suçu önlemektir. Yani Hrant'ın öldürüleceği bilgisini kolluk güçleri biliyor, bunu engellemiyor, üstünü kapatıyor ve bu tür suçlar işliyor. O nedenle biz diyoruz ki; "Bu kişiler TCK'nun 83'üncü maddesinde düzenlenen suçla yargılanmalıdır, bu davalar da ana davayla birlikte yürütülmelidir." Bunun da yapılabilmesi için tam yetkili bir yargılama makamı gereklidir.



- Özel bir savcı mı atanmalıydı peki?

- Hayır, biz şunu diyoruz; Hrant Dink cinayeti çok planlı bir cinayettir. Cinayet inanılmaz bir hazırlık sürecinden sonra işlenmiştir. Hrant Dink adım adım hedef gösterilmiştir, nefret nesnesi haline getirilmiş, yalnızlaştırılmıştır.

Ondan sonra da tetikçi tarafından öldürülmüştür. Biz, bütün bu sürecin bir arada incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu cinayeti aydınlatacak savcının ve yargılama makamının tüm soruşturmaları bir arada yürütmesi lazım ki asıl maddi gerçeğe ulaşabilsin. 4483 sayılı yasanın öngördüğü biçimde yapılan soruşturmalar, ceza soruşturmaları olmadığı için, mahkeme yürütmediği için sadece incelemedir ve buradan maddi gerçeğe ulaşamazsınız.



- Bu tür bir yargılama süreci, delillerin de karartılmasına neden oluyor. Cinayetin işlendiği gün Akbank'ın kamera kayıtları yok oluyor, cinayetten hemen sonra Erhan Tuncel Trabzon Terörle Mücadele'ye çağrılıyor, 14 saat tutuluyor ancak bunlarla ilgili hiçbir kayıt yok, değil mi?

- Tabii. Bir yıl önce bir rapor hazırladık ve dedik ki; Hrant Dink cinayetinde ihmali olan kamu görevlileri halen görevlerinde. Bunlar görevlerine devam ettiği sürece pek çok delile ve bilgiye ulaşamayacağız ya da bilgiler çarpıtılacak.

Öyle de oldu! Trabzon jandarmasında belgelerin değiştirildiği, sahte belgeler düzenlendiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'ne Hrant Dink'le ilgili gelen ihbarla ilgili soruşturma yapılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca en son yayınlanan Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda, ki bu raporu hazırlayanlar Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleridir, şu ana kadar elde edilmemiş bazı verilere ulaştılar...



- Bu ne anlama geliyor?

- Bu kurumlar içerisinde bağımsız bir soruşturmanın yürütülebilmesi için o görevlilerin görevden alınıp, bağımsız kurulların görev yapmasını sağlamak gerekiyor.