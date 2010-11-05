-İHLAS YAYIN İMKB'DE İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - İhlas Yayın Holding A.Ş, hisseleri İMKB Ulusal Pazar'da işlem görmeye başladı. İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, seans salonunda gerçekleştirilen gong töreninde yaptığı konuşmada, bugün 17. şirketin halka arzının gerçekleştirildiğini belirterek, İhlas Yayın Holding'in başarılı bir halka arz yaptığını, 11 bin civarında yatırımcı sayısına ulaşıldığını söyledi. Halka arz işleminin 30'u geçtiğine işaret eden Erkan, ''Şirket sayısı açısından ise bu yıl en az 25'i bulabiliriz. Başvurular ve elimizdekileri dikkate aldığımızda rahatlıkla 25'e ulaşabiliriz diye düşünüyorum'' diye konuştu. Erkan, İhlas Yayın Holding'in halka arzından sonra halka açıklık oranının yüzde 28,75'e çıktığını, toplam piyasa değerinin 276 milyon lira, halka açık kısmının değerinin ise 74 milyon 750 bin lira civarında olduğunu bildirdi. -İZMİR VE ANKARA'DA HALKA ARZ ZİRVELERİ- Halka arzların ekonomi için önemine işaret eden Erkan, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bursa'da çok büyük bir halka arz konferansı planladıklarını, ayrıca 2011 yılının başlarında Ankara'da halka arz zirvesi gerçekleştireceklerini, Orta Anadolu'daki çok sayıda şirketi bu toplantıya davet edeceklerini kaydetti. SPK Başkanı Vedat Akgiray da Türkiye'nin her tarafından halka arzlar konusunda ilgi olduğunun altını çizerek, sermayenin böylelikle tabana yayılmasının daha da kolaylaştığını vurguladı. -''BAŞARILI HALKA ARZ PERFORMANSI''- İhlas Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören de 5 ay önce İhlas Gazeteciliğin halka arzını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, 17 halka arz içinde arz-talep açısından başarılı bir performans gösterdiklerini ifade etti. Halka arzda 5 katından fazla taleple karşılaştıklarını belirten Ören, 2011 yılında inşaat ve pazarlama alanındaki şirketleri de halka arz etmeyi planladıklarını bildirdi. Törende, konuşmaların ardından Akgiray, Erkan ve Ören gong vuruşu yaparak şirket hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı. Verilen bilgiye göre, İhlas Yayın Holding A.Ş'nin 25-26 Ekim'de yapılan halka arz başlangıçta sermayenin yüzde 25'i olan 50 milyon lot hissenin halka arzı planlanmışken, ek satış hakkı da kullanılarak halka arz miktarı sermayenin yüzde 28,75'ine, yani 57 milyon 500 bin lota çıkarıldı. Arz miktarının tamamı satılırken, ek satış hakkı kullanılmasına rağmen talebin yüzde 19'u karşılanabilirken, toplam yatırımcı sayısı 11 bin 521 oldu. Bireysel yatırımcı sayısı 10 bin 587, yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı 20, yurt dışı kurumsal yatırımcı sayısı 9 oldu. İhlas Yayın Holding A.Ş'nin iştirakleri arasında TGRT Haber TV, İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi'nin de yer aldığı 10 şirket bulunuyor.