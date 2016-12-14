İhlas Haber Ajansı'ndan Genelkurmay'a: Kimse bize sorumsuz diyemez!

Diyarbakır’da düşen F-16 haberinde pilotun kimliğini yanlış yazan İhlas Haber Ajansı ile Genelkurmay arasında “sorumsuzluk” tartışması başladı.

İHA, Diyarbakır’da düşen F-16 haberinde pilotun “kadın” olduğunu yazmış ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti. Uyarıların ardından haber düzeltildi.

İhlas Grubu’na bağlı Türkiye gazetesi bugünkü sürmanşetinde "Kimse İhlas'a sorumsuz diyemez!" başlığıyla yayımlanan haberde, Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün İHA’yı “sorumsuzlukla” suçladığı açıklamasına tepki gösterdi.

“İhlas Medya Grubu’nun 40 yıldır nasıl yayıncılık yaptığını tüm dünya iyi bilir” denilen haberde, “Sayın Özkürkçü, siz ona buna sıfat yakıştırmak yerine görevinizi zamanında yapsanız birçok medya kuruluşu aynı hataya düşmezdi” ifadeleri yer aldı.

Haberde, Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü'den basın mensuplarına şu basın bildirisininin gönderildiği aktarıldı:

"Bir haber ajansı (İHA) ve TGRT televizyonu sorumsuzca davranarak bir bayan pilotumuzun resmini yayınlamış ve düşen uçağın pilotu olarak göstermiştir. Sosyal medya dedikodularına dayanarak haber yapmak ne derece yakışık almaktadır takdir sizlerin. Düşen uçaktaki pilot erkektir, bayan değildir. Lütfen bu konularda hassasiyet; hassasiyet hassasiyet."

Türkiye gazetesinin bugünkü birinci sayfası şöyle: