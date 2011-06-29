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Ekonomi

İHLAS GAZETECİLİK MEB'E KİTAP BASACAK İSTANBUL (A.A)

29 Haziran 2011 15:08

-İHLAS GAZETECİLİK MEB'E KİTAP BASACAK İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - İhlas Gazetecilik, Milli Eğitim Bakanlığından 4,9 milyon liralık kitap baskı işi aldı. İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün açmış olduğu toplam 13 milyon kitabın baskısının yapılarak, 81 il ve 259 ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim işi ihalesine 15 Haziran 2011 tarihinde teklif verildiği anımsatıldı. Açıklamada, ''Kesin ihale sonuçlarına göre, şirket üzerinde 4 milyon 843 bin 459,59 lira tutarında kitap baskı işi kalmıştır. Sözleşme 4 Temmuz 2011 tarihinde imzalanacaktır'' denildi.

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