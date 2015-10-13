Ihlamurun fiyatı 180 lirayı gördü, işyerleri raftan indirdi

Soğuk havalarda sıkça tüketilen ıhlamurun kilogram fiyatı 180 liraya ulaşınca, İzmir'de Kemeraltı Çarşısı içinde bazı iş yerleri ürünü raftan indirme kararı aldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda baharat ve bitki çayı satışı yapan Mehmet Yaluç, çiçek ıhlamurun kilogramının 180 liraya ulaştığını, geçen yıldan kalma ürünleri satmaya çalıştıklarını, yeni ürünleri ise rafa çıkarmadıklarını söyledi. Ihlamurun fiyatını gören vatandaşların tepki gösterdiğini, bu ürünü almaktan vazgeçtiğini anlatan Yaluç diğer bitki çaylarını önerdiklerini dile getirdi.

Yaluç, "Geçen seneki fiyatlar bile çok yüksekken bu fiyatlara insanların alabilmesi çok zor. Ihlamur yerine papatya, civanperçemi, kantaron, dağ çayları, adaçayı ve kuşburnu gibi çayları öneriyoruz" diye konuştu.

“Fiyatı arttıran stokçular”

İzmir Gıda Çarşısı'nda 24 yıldır gıda toptancılığı yapan Şükrü Gökçeoğlu ise ıhlamur fiyatının stokçulardan kaynaklandığını öne sürerek fiyatın yükselmesine tüketicinin de bu ürünü almayarak tepki gösterdiğini söyledi. Gökçeoğlu, "Biz ıhlamur satmıyoruz. Toptan ıhlamuru geçen sene 60-65 liradan satarken, bu yıl 120 liraya çıktı. Bu ürün rafa girince daha da yükseliyor. Bu fiyatı verip kim ıhlamur alır? Tüketim olmadığı için fiyatlar zaten düşecek ama ithalat gibi bir düzenleme olursa fiyatın hemen denge kazanması sağlanabilir" diye konuştu