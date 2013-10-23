'Temel hak ihlali varsa kişisel başvuru yapanlar için Balyoz kararı değişir'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Balyoz davasındaki hak ihlali iddialarıyla ilgili olarak "İhlal sonucunda yeniden yargılama yapıldığında, o ihlalin ortadan kaldırılması, oradaki kararın değişmesini gerektiriyorsa şüphesiz ki değiştirir. Burada tereddüt yok" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Bizim temyizde incelenen konuları yeniden inceleyerek herhangi bir hüküm çıkarmamız asla mümkün değildir. Ancak yargısal aşama sırasında herhangi bir temel hak ihlali söz konusuysa tabi ki burada gerek ilk derece mahkemesi olsun, gerekse temyiz aşaması olsun bir hak ihlali iddiası varsa bu iddiaya tabi ki bakacağız" dedi.

Kılıç, "Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi" kapanış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haşim Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında, kendisine yönelik eleştirilerde bulunarak Yargıtay'ın Balyoz kararı ile ilgili dosya henüz önüne gelmeden hükme vardığı yönündeki eleştirisinin anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını dinlemediğini ve eleştirinin hangi noktada olduğunu bilmediğini söyledi.

İfade ettiği konunun gerek siyaset makamlarını gerekse basın mensuplarının Anayasa Mahkemesini bir ikinci temyiz merci gibi göstermelerine yönelik tavırlarından kaynaklandığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

Anayasada yazıyor

"Bundan dolayı o açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Çünkü Anayasa Mahkemesinin, 148. maddeye göre görev alanı bellidir, bunu biz yapmadık, Anayasa'da açıkça yazıyor. Dolayısıyla bizim temyizde incelenen konuları yeniden inceleyerek herhangi bir hüküm çıkarmamız asla mümkün değildir. Ancak yargısal aşama sırasında herhangi bir temel hak ihlali söz konusuysa tabi ki burada gerek ilk derece mahkemesi olsun gerekse temyiz aşaması olsun bir hak ihlali iddiası varsa bu iddiaya tabi ki bakacağız. Eğer bu iddia yerinde görülürse ilgili yargı kuruluşlarına göndererek yeniden yargılama yapmalarını ve bu ihlalin giderilmesini isteyeceğiz.

Temyizle karıştırmayın

Bu uygulamanın temyizle karıştırıldığına işaret eden Kılıç, bundan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne gereksiz başvurular yapıldığını bildirdi. Bu durumun mahkeme hakkında farklı yorumlar yapılmasına neden olduğunu belirten Kılıç, "Burada söylemek istediğim konu; tamamen bizim bir temyiz makamı olmadığımızı belirten anayasal görev alanını tespit düşüncesiydi. Onun dışında herhangi bir şey aramayın" dedi.

Hangi düşünce, hangi ırk ve hangi renkten olursa olsun eğer bir hak ihlali varsa kendilerine başvurulması durumunda bu başvuruları değerlendirmek durumunda olduklarını ifade eden Kılıç, "Bu herkesin anayasal hakkıdır. Dolayısıyla hak ihlali şikayetini önleyen bu konuda yapılacak başvuruları etkisizleştirmek, itibarsızlaştırmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz" görüşünü dile getirdi.

Kendisine daha önce Yargıtay'ın verdiği kararın siyasi olup olmadığına ilişkin soru sorulduğunu anımsatan Kılıç, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin uzun yıllar o dairede bulunduklarını, başarıyla hizmet yürüttüklerini bu noktada gördükleri davalarda gerekli özen ve dikkati taşıdığına inandığını söylediğini hatırlattı. Dava ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadığını ifade eden Kılıç, sadece davaya bakan Yargıtay üyelerinin birikim ve donanımlarına atıfta bulunduğunu söyledi. Kılıç, bu ifadeleri farklı yerlere çekerek farklı sonuçlar çıkarmanın doğru olmadığını dile getirdi.

Değişebilir

Haşim Kılıç, tutuklu vekillerin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları ile ilgili bir soru üzerine de bireysel başvuru davalarına kendisinin girmediğini ve başvuruların hangi aşamada olduğunu bilmediğini ifade etti. Balyoz davası kararında "manevi cebir" ifadesine yönelik tartışmalar yapıldığı belirtilerek, manevi cebir olmadığı yönünde bir bireysel başvuru yapılması durumunda bunun hak ihlali olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu üzerine Kılıç, "Önümüzde dosya yok, dosyayı bilmiyoruz. İçinde ne var ne yok o konuda herhangi bir bilgimiz yok. Bilgimizin olmadığı bir konuda bir değerlendirme yapmak fevkalade yanlıştır o nedenle bir değerlendirme yapmak istemiyorum" dedi.

Kılıç, bireysel başvurularda yeniden yargılama kararı verilmesi durumunda mahkeme kararının değişme ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine, "İhlal sonucunda yeniden yargılama yapıldığında, o ihlalin ortadan kaldırılması, oradaki kararın değişmesini gerektiriyorsa şüphesiz ki değiştirir. Burada tereddüt yok" diye konuştu.