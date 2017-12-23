İHKİB’den Cavit Çağlar’a teşekkür plaketi 

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizin çözümüne büyük katkı sunan Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’a İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi teşekkür plaketi verdi.

Tekstil ve hazırgiyim sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı gecede konuşan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Rusya’nın önemli ihracat pazarları arasında yer aldığını belirterek, Cavit Çağlar’ın üstlendiği arabuluculuğun kendileri açısından son derece krtik olduğunu söyledi.

Hikmet Tanrıverdi, Cavit Çağlar’ın hem ticarette hem de siyasetteki dik duruşuyla kendilerine örnek olduğunu vurgulayarak, “Cavit Bey inandığı davada hiç yalpalamadan devam etti. Gelinen noktada Rusya ile yaşanan krizin çözümünde üstlendiği arabuluculukla hazır giyim sektörüne büyük katkı sundu. Bir bakıma kabus gibi bir yıla son verdi. Bugün sektörümüzün İstanbul’daki önemli merkezleri olan Laleli, Merter ve Osmanbey’de bile Cavit Çağlar’ı tanımayan binlerce insan kendisini hayır duasıyla anıyorlar” dedi.

Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar ise yaptığı konuşmada arabulucuk sürecinde yaşanan yoğun trafiğin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin eskisinden daha iyi bir noktaya geldiğini vurgulayarak, ‘\'Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık\'\' dedi.

Konuşmaların ardından İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ile hazırgiyim birlik başkanları Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’a teşekkür plaketi verdi.