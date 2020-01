İHKİB ve BMD'den İran açıklaması: Normale dönsün istiyoruz

İstanbul, 1 Ocak (DHA) – İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) başkanları İran’daki karışıklıklara ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, komşu ülkede siyasi ve sosyal ortamın normale dönmesini dilediler.

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ikinci büyük hazır giyim tedarikçisi olduğumuz İran’ın bir an önce huzura kavuşmasını dilediklerini söyledi. “Bilindiği gibi Türkiye ile İran son dönemde bölgede çok önemli konularda stratejik işbirliklerine imza atıyorlar. İki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın ticaretimize olumlu yansımalarını beklerken İran’ın istikrarsız bir ortama sürüklenmesinden üzgünüz. Can kayıplarını beraberinde getiren olayların bir an önce sone ermesini ve komşumuzun yeniden huzura kavuşmasını diliyorum” diyen Tanrıverdi iki ülke arasındaki ticarete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yılda 1.3 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bulunan İran, Türk hazır giyim sektörü için çok önemli bir pazar. 2016’da bu ülkeye 369 milyon dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirdik. Yolcu beraberindekiler ile birlikte çok daha yüksek bir ihracattan söz ediyoruz. Türkiye olarak Çin’in ardından İran’ın ikinci büyük hazır giyim tedarikçisiyiz\"

Tanrıverdi\'nin aktardığı bilgilere göre İran Hükümeti Mart 2017’de yayımladığı bir genelge ile ithal edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürününün yüzde 20’sini İran’da üretme şartı getirdi. Haliyle bu koşul bizim doğrudan ihracatımıza olumsuz yansıdı. 2017’de bu ülkeye ihracatımız yaklaşık yüzde 70 daralarak 120 milyon dolara geriledi. Doğrudan ihracatımızda gerileme olmakla birlikte yolcu beraberinde yapılan ticaret hesaba katıldığında İran sektörümüz için hala önemini koruyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel ise İran’da BMD üyesi 41 markanın 200 mağazası bulunduğunu vurguladı. Öncel “İran’da bir an önce huzur ve toplumsal uzlaşı ortamının oluşması ve komşumuzdaki sıkıntının sona ermesi en samimi dileğimiz” diyerek sektörün İran ile olan ilişkilerine dair şöyle konuştu:

İran, markalarımız için büyüyen ve işbirliğimizin her geçen gün arttığı pazarlardan biri. Halen BMD üyesi 41 markamız 200’e varan mağaza ile İran’da faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda bu ülkede markalarımızın önemli yatırımları bulunuyor. Mağazalaşma haricinde İran ile toptan hazır giyim ve markalı ticaretimiz her geçen yıl önemli artışlar gösteriyor.

Öte yandan, İran’dan ülkemizi ziyarete gelen turistler, perakende cirolarımıza çok olumlu katkı sağlıyorlar. Yakın ilişkide olduğumuz komşumuzda iç barışın bozulması ve can kayıplarının yaşanması bizi de son derece üzüyor.

İşin ticari boyutu bir tarafa, yüzyıllardır barış içinde yaşadığımız komşumuzdaki huzursuzluk bizi mutlu etmiyor. (Fotoğraflı)