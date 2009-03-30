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Ekonomi

İHKİB: Artık kriz yaralarına odaklanmalı

İHKİB: İktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye, seçim tartışmalarını bir yana bırakıp, krizin açtığı yaraların sarılması için ekonomiye odaklanmal

30 Mart 2009 03:00

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi: İktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye'nin, seçim tartışmalarını bir yana bırakıp, krizin açtığı yaraların sarılması için ekonomiye odaklanması gerektiğini bildirdi. Tanrıverdi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçmenin tercihlerinin ve verdiği mesajların çok iyi okunması gerektiğini ifade etti.

Son dönemde üretimin ve kapasite kullanımının tarihi düşüşler yaşadığını, bununla birlikte istihdam kayıplarında büyük artış olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, şöyle devam etti:
"Türkiye, üretimi artıracak ve ihracatçının rekabet koşullarını iyileştirecek bir performans ortaya koymak zorunda. Bunun alt yapısına ilişkin ekonomi yönetimine sunduğumuz çözüm paketlerinin daha da gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerekiyor. İktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye, seçim tartışmalarını bir yana bırakıp, krizin açtığı yaraların sarılması için ekonomiye odaklanmalı. Hangi siyasi parti olursa olsun el ele verip ekonomiyi geliştirmek için seferber olmalı. Bir sonraki seçime kadar kısır tartışmalar dönemi artık geride kalmalı."

Tanrıverdi, seçim nedeniyle bir süredir Meclis'te bekleyen kararların daha hızlı bir şekilde hayata geçeceği ve IMF ile sürdürülen görüşmelerin de 1-2 hafta içinde netleşebileceği görüşünü ifade etti.

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