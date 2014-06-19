İHİÖ Suriye’deki insan hakları ihlalleri ile ilgili raporunu yayımladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (İHİÖ) bugün yayınladığı raporda, Kuzey Suriye'de ki üç bölgeyi kontrol eden Kürt yetkililerin keyfi tutuklamalar yapıtlarını, adil yargılanma hakkını ihlal ettiklerini ve çözülmemiş ölüm ve kayıp vakalarının üzerine eğilmediklerini iddia etti.

Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) bir kolu olduğunu ve mahkemeler, hapishaneler ve bir polis teşkilatı kurarak yerel bir idare tesis ettiğinin belirtildiği raporda, “PYD'nin siyasal muhaliflerine yönelik keyfi tutuklamalarını, tutuklulara yönelik kötü muameleyi ve çözülmemiş kaçırma ve cinayet vakalarını belgeliyor. Rapor ayrıca PYD'nin polis teşkilatı ve silahlı kanadı Halkın Korunma Birimleri'nde (YPG) çocukların kullanıldığını belgeliyor” ifadeleri kullanılıyor.

Bölgedeki hak ihlalleriyle ilgili, İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcı Nadim Houry, "Suriye'nin Kürt yönetimi altındaki bölgeleri, ülkenin savaş halindeki kısımlarına kıyasla daha sakin ama yine de ciddi hak ihlalleri yaşanıyor. Bu bölgelerde kontrol tümüyle PYD'nin elinde, dolasıyla PYD hak ihlallerini engelleyebilecek bir konumda" dedi.

PYD, İHİÖ’nün kontrol ettikleri üç bölgeyi gezmesine izin verdi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sadece Cezire'de incelemelerde bulunulabildi.

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