İHH'yi teröre destek vermekle suçlayan ABD Türkiye'yi uyardı

T24 - ABD yönetiminin, Gazze’ye yardım konvoyunu düzenleyen İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) terör örgütleriyle bağlantılarını konu alan bir soruşturmayı iki yıldan fazla bir süredir yürüttüğü ve bu çerçevede Türkiye’yi de İHH üyelerinin uluslarası terör örgütlerine verdiği destek konusunda yazılı olarak uyardığı öğrenildi. İHH ile ilgili Washington’da yürütülen soruşturma, Mavi Marmara saldırısı sonrasında gerilen Türk - İsrail ilişkileri açısından da kritik önemde.



Cumhuriyet’in Batılı diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ABD Dışişleri ve Adalet bakanlıkları ile FBI ve diğer Amerikan güvenlik birimleri İHH’nin dünyanın değişik yerlerindeki terör örgütleri ile bağlantılarını ciddi biçimde mercek altına almış ve resmi bir soruşturma başlatmış durumda.

PKK’ye karşı izlenen yöntem



İki yılı aşkın bir süredir devam eden soruşturmanın geçmişte PKK ve El Kaide gibi örgütlerin ABD’nin terör örgütleri listesine alınışı sırasında izlenen yöntem ile aynı şekilde yürütüldüğünü belirten kaynaklar, soruşturma bitiminde İHH’nin terör örgütü ya da teröre destek veren örgüt olduğu tespitine varılmasının önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret ettiler. İHH hakkında 1990’lı yıllarda ülke dışındaki terör gruplarına finans temin ettiği gerekçesiyle, Türkiye tarafından da yasal takibat yapıldığını anımsatan kaynaklar, İHH’nin özellikle Balkanlar ve Çeçenistan ile ilişkileri hakkında değişik ülkelerde on yılı aşkın süredir çeşitli soruşturmalar yürütüldüğünü belirttiler.

Ankara, Mavi Marmara’dan önce uyarıldı



ABD’de iki yıldır süren soruşturmayla ilgili Washington yönetiminin, Türk makamlarını yazılı olarak bilgilendirdiği de öğrenildi. İHH üyelerinin uluslararası terör örgütleriyle ilişkilerine ilişkin bu bilgilerin, Mavi Marmara saldırısının yaşandığı Gazze’ye yardım filosu organizasyonundan önce aktarıldığı belirtiliyor. Örgütün dünyanın değişik bölgelerindeki uluslararası terör örgütleriyle bağlantılarının araştırıldığını belirten kaynaklar, Cumhuriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:



“Son iki yılda ABD yönetimi, Türk hükümetiyle İHH konusunda defalarca yazıştı. Bunların tamamı da Mavi Marmara olayından önce oldu. Bu yazışmalarda, özelllikle İHH üyelerinin giriştiği bazı özel aktiviteler konusunda ABD yönetiminin duyduğu kaygılar iletildi. Söz konusu aktiviteler Gazze’yle ilgili değildi. Dünyanın diğer bölgelerinde varlığını sürdüren ve mantıklı her insanın, ‘terörist’ olarak adlandırdığı örgütlere sağlanan desteklerle ilgiliydi.”



Mavi Marmara olayının sürmekte olan bu soruşturmanın üzerine geldiğini belirten Batılı diplomatik kaynaklar, “Mavi Marmara saldırısı ve sonrasında yaşananların sürmekte olan soruşturma üzerinde çok fazla etkisi olacağını sanmıyoruz. Zaten dünyanın diğer bölgelerindeki örgütlere yaptıkları yardımlar nedeniyle uzun süredir devam eden bir süreç var” bilgisini verdiler.



ABD’nin İHH konusundaki uyarılarının Ankara’da hangi makama gittiği ise belirsiz. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD yönetiminden İHH konusunda kendilerine ulaşan bir mesaj bulunmadığını belirtti. İstihbarat birimleri ise İHH’nin HAMAS ile ilişkisinde hiçbir terörist unsuru desteklemediği ve insani yardımla sınırlı kaldığını ancak, örgütün 90’lı yıllarda başta Balkanlar olmak üzere değişik bölgelerde yürüttüğü kampanyalar konusunda kuşkular bulunduğunu vurguladılar.

Raporların zamanlaması çakışabilir



BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Mavi Marmara saldırısında İsrail’in sorumluluğuna ilişkin raporu ve sonrasında Türkiye’nin girişimiyle çıkan karar tasarısı geçen hafta ABD’nin “hayır”, AB üyelerinin ise “çekimser” oyları eşliğinde kabul edildi. Ankara, ABD ve AB ülkelerinin tutumundan ‘hayal kırıklığına’ uğradığını açıkladı. İsrail taraf olmadığı için İnsan Hakları Konseyi’nin raporu uluslararası çevrelerce objektif bir rapor olarak değerlendirilmiyor. Bu konuda gözler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un inisiyatifinde kurulan, hem İsrail hem de Türkiye’nin üye verdiği Uluslararası Komisyon’un yazacağı rapora çevrilmiş durumda. İsrail ise henüz bu komisyona göndermesi gereken ulusal raporunu teslim etmedi. Kasım ayına kadar da geciktirebileceği ileri sürülüyor. Raporunu, Mavi Marmara olayında İHH provokasyonu üzerine inşa etmesi beklenen İsrail’in, İHH ile ilgili soruşturmanın sonucunu görmek istiyor olması yüksek ihtimal. ABD yönetimi, tam da bu süreçte, İHH’yi “terörü destekleyen kuruluşlar” listesine alırsa bilin bakalım bundan kim zararlı çıkacak?









(Utku Çakırözer - Cumhuriyet - 4 Ekim 2010)





