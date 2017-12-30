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İHH'nin kış çalışmaları sürüyor

ANKARA, (DHA) - İNSANİ Yardım Vakfı (İHH)'nın yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını hızlandırarak kış yardımlarını sürdürüyor

30 Aralık 2017 12:13

ANKARA, (DHA) - İNSANİ Yardım Vakfı (İHH)\'nın yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını hızlandırarak kış yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda birkaç aktivistin sosyal medyada başlattığı battaniye kampanyası da yoğun ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kişiye kampanyayı duyuran ekip, yardımları 13 Ocak\'ta Azez ve Mare bölgesindeki savaş mağduru ailelere, kamplara ve yetimhanelere ulaştırmayı planladığı öğrenildi. Yardım etmek isteyenlerin kampanyaya TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02 numaralı hesaba açıklama kısmına 8566 no\'lu proje yazarak destek olabileceği belirtildi.

 

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