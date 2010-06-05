İHH'nin AKP ile bağlantısı

T24 - Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisi, İsrail ordusunun yaptığı opersyonla Aşdod Limanı'na götürülmüştü. Operasyonda 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, organizasyonu yapan İHH-İnsani Yardım Vakfı ile AKP arasındaki ilişkiyi irdeledi. Kansu, "Tüm bu bağlantılar göstermektedir ki, Mavi Marmara gemisini 'insani yardım' gerekçesiyle İsrail sularına gönderen İHH adlı örgüt ile AKP kadroları ile iç içedir" dedi.

Işık Kansu'nun Cumhuriyet gazetesinde "İHH'nin bağlantısı" başlığıyla (5 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



İHH'nin bağlantısı





İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisini o sulara sürükleyen İHH İnsani Yardım Vakfı nasıl bir örgüttür?

İHH, yüze yakın dinci örgüt ve vakfın çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın (TGTV) üyelerinden biridir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucuları arasında; Faysal Finans’ın Türkiye’deki kurucu ortaklarından Ahmet Tevfik Paksu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçmişte Merkez İcra Komitesi üyeliğini yaptığı eski Milli Türk Talebe Birliği’nin genel başkanlarından Rasim Cinisli, AKP’li eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, şu anda Başbakan Yardımcılığı yapmakta olan Cemil Çiçek, kapatılan RP’nin eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman, AKP eski İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Al Baraka Türk özel finans kurumunun ilk ortaklarından Korkut Özal ile eski iş ortağı Hasan Kalyoncu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu gibi isimler göze çarpmaktadır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yine Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na bağlı Birlik Vakfı’nın kurucuları arasında yer almıştır. Birlik Vakfı kurucuları arasında ayrıca AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, eski AKP’li bakanlardan Zeki Ergezen, Ali Coşkun ile şu anda Başbakan Yardımcılığı yapan Cemil Çiçek ile Çalışma Bakanlığı yapan Ömer Dinçer de bulunmaktadır.

Ayrıca TGTV’ye üye olan İlim Yayma Cemiyeti’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı ve şu anda Devlet Bakanı olan Hayati Yazıcı, İnsanlığa Hizmet Vakfı’nda eski AKP Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir, Dayanışma Vakfı’nda eski AKP Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz, Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı’nda AKP kurucusu Ali Yüksel Kavuştu, Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı’nda eski AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı’ndan AKP eski Konya Milletvekili Halil Ürün, Hak-İş Konfederasyonu’nda da AKP Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas yöneticilik yapmışlardır.

Bir ilinti daha: İHH’nin bugünkü Mütevelli Heyeti’nde yer alan ve aynı zamanda Mazlum-Der Genel Başkanı olan Makine Mühendisi Ahmet Faruk Ünsal da, bir dönem önce AKP’den Adıyaman milletvekili seçilmiştir.

Tüm bu bağlantılar göstermektedir ki, Mavi Marmara gemisini “insani yardım” gerekçesiyle İsrail sularına gönderen İHH adlı örgüt ile AKP kadroları ile iç içedir.



Göbekteki AKP



Anımsayalım: Yeni Şafak gazetesi yazarı Hakan Albayrak, 17 Nisan’da “Bir grup AK Parti milletvekili, 15 Mayıs’ta demir alması planlanan yardım gemilerinde çoktan yer ayırttı” diye yazmamış mıydı? Yazmıştı. Çünkü AKP’liler, başlangıçta geminin Türk bayrağı taşıyacağından, İsrail’in saldırıda bulunmayacağına inanıyorlardı. Ancak mayıs ayında gemilerin Gazze’ye girmemesi için İsrail’in her türlü önlemi alacağı anlaşıldı. Çünkü İsrail’e göre, ambargonun bir kez delinmesi durumunda, bunun arkası gelecek ve AKP hükümeti Gazze’nin kurtarıcısı olarak Ortadoğu politikasında büyük bir güç kazanacaktı.



Tel Aviv’in ciddiyeti anlaşılınca AKP’li milletvekilleri gemiye çıkmaktan vazgeçtiler ve olay kamuoyuna “AKP’yle ilgisi olmayan bir sivil toplum girişimi” olarak tanıtıldı.



Şimdi ise, AKP, hiç ilgisi bulunmadığını ileri sürdüğü ölen ve yaralanan sivillerin üzerinden siyaset yapıyor.

Gerçek



İsrail’in Ortadoğu’da emperyalizmin oluşturduğu zorlama bir devlet olduğu, bu konumunu yitirmemek için zaman zaman gaddarlaştığı, canavarlaştığı hiç kuşku götürmez bir gerçektir.





Ancak...



AKP’nin sırf ideolojik yakınlık nedeniyle, Türkiye’yi, Filistin’deki gerici bir siyasi kadronun peşinden sürüklemek istediği de ayrı bir gerçektir.

Sivil Yardım



Söylenen şu:

“İslami Hareket” adlı örgütün liderini de taşıyan Mavi Marmara gemisi, Türk bayrağı taşıyormuş ve dolayısıyla İsrail’in saldırısı Türkiye’ye yönelikmiş...





Kafamıza takılan soru şu:



Madem Türkiye adına Türk bayrağı taşıyan bir gemi Filistin’e yardım için gidecek, niye bu girişim, Türkiye’nin yardım organizasyonlarından sorumlu en önemli “sivil” yardım kuruluşu olan Kızılay aracılığıyla olmadı?



Misyon



Mavi Marmara gemisine 13 aylık bebeği Türker ile binen Nilüfer Çetin, çocuğu için televizyon ekranlarından diyor ki:





“Türker misyonunu tamamlamıştır.”



El kadar bebeği tehlikeli bir yolculuğa sürüklemenin adı, misyon...