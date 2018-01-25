İHH'den Suriye'deki 181 aileye çamaşır makinesi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)- İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye\'deki 181 aileye çamaşır makinesi dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan \'Annelerimizin elleri üşümesin\' projesi kampanyası kapsamında elde edilen 181 çamaşır makinesi, Suriye\'nin Halep’e bağlı Azez, Cerablus başta olmak üzere İhtimlat, Dabık, Kefre, Mari, Şemmarin, Reyya, Cibrin ve Soran köylerinde yaşayan ailelere ulaştırıldı.

Kilis İHH Yetim Birimi sorumlusu Ahmet Kenan, hediye edilen çamaşır makineleriyle savaştaki ailelerin yaralarına bir nebze sardıklarını belirterek, \"İnşallah annelerimizin elleri üşümeyecek. Ayrıca bu 3 aileden en kalabalık olanı için yeni bir ev tuttuk. Evin kirası ve diğer giderlerini karşılayacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun\" dedi.



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