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İHH'den Afrinlilere insani yardım

ANKARA, (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana terörden arındırılan Afrin merkezi ve köylerinde yaşayan mağdur halka insani yardım malzemesi ulaştırarak binlerce sivile umut oldu

21 Mart 2018 18:55

ANKARA, (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı\'nın başladığı günden bu yana terörden arındırılan Afrin merkezi ve köylerinde yaşayan mağdur halka insani yardım malzemesi ulaştırarak binlerce sivile umut oldu. 
İHH İnsani Yardım Vakfı, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş ve zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan Afrin\'n tüm bölgelerine ilk günden bu yana insani yardım malzemesi ulaştırarak binlerce sivile umut oldu. 
Yardımlar Reyhanlı ve Kilis\'ten gönderiliyor
Hayırseverlerin yardımları, İHH\'nın Reyhanlı ve Kilis\'te bulunan koordine merkezlerinden gönderildi. Yapılan yardımların listesi ise şu şekilde:
-5 bin 292 adet gıda kolisi 
-240 bin adet Suriye Ekmeği
-10 ton taze meyve
-6 bin paket temiz içme suyu
-2 bin 500 adet et konserve
-500 adet hijyen kiti
-500 aile için battaniye, sünger ve yastık
MOBİL AŞEVİ AFRİN\'E GİRİŞ YAPTI
Yapılan yardımlar arasında günlük 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Mobil Aşevi de bulunuyor. Afrin Merkezi\'ne gönderilen Mobil Aşevi, mağdur sivillere günlük düzenli sıcak yemek çıkartacak.
Suriye yardımları 9 ayrı koordine merkezinden yönetiliyor Suriye krizinin başladığı ilk günden bu yana tüm bölgeye yaklaşık 15 bin TIR insani yardım malzemesi ulaştıran İHH, sınır boyunca 9 koordinasyon merkezinde 843 personel ve gönüllü çalışanla hizmet veriyor.
YARDIMLAR SÜRECEK
İHH İnsani Yardım Vakfı, terörden arındırılan ve diğer bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmaya aralıksız devam edecek.

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