-İHH'DAN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Almanya İçişleri Bakanlığının merkezi Frankfurt kentinde bulunan Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı (IHH) adlı Türk kuruluşunun faaliyetlerini yasaklamasıyla ilgili haberler üzerine, "Almanya'daki İHH'nın bizimle ilgisi yok" açıklamasını yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Almanya, Hollanda, Belçika ve benzeri Avrupa ülkelerinde vakfın ismine ya da logosuna benzer isim ve logolarla aynı alanda çalışan birçok kurum göründüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Bu kurumların, kurumumuzla hiçbir organik bağı bulunmamaktadır. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı her yerde partner kuruluşlarla çalışmaktadır. Kurumumuzla benzer ya da aynı kısaltma ve logo kullanan kuruluşlar, rızamız dışında isim ve logo kullanmaktadır. Bu karışıklığa ve algılama yanılgısına sevk eden durum tarafımızdan doğru bulunmamaktadır. Ancak ayrı ülke hukuk sistemlerine tabi olan kuruluşlar olması nedeniyle bu karışıklığı önlemenin, bilgilendirme dışında farklı bir yol da bulunmamaktadır." İHH İnsani Yardım Vakfı olarak isim tespiti yaptırmak ve Almanya merkezli kuruluşlarla bir ilgilerinin olmadığını belgelemek için 17 Ekim 2008 tarihinde Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesine isim tespiti yaptırmak için dava açıldığı belirtilen açıklamada, mahkemenin kararında, "Dava tarihinde dava sebebi yapılan Almanya merkezli İHH unvanlı vakfın davacı vakıfla ilişkilendirilen herhangi bir eylemin varlığı iddia ve tespit edilememiştir. Dava şartı oluşmamıştır. Açıklanan nedenle yargılamada çabukluk ve ekonomi ilkesi gözetilerek duruşma açılmasına gerek görülmemiş ve istemin reddine karar verilmiştir" dediği kaydedildi. Vakfın, 20 Ocak 2010 tarihinde Milli gazete, Zaman, Türkiye ve Yenişafak gazetesinin Avrupa baskılarına ilan vererek, Almanya merkezli yardım kuruluşlarıyla bir ilgilerinin olmadığını kamuoyuna duyurduğu, bu duyurunun "www.ihh.org.tr" adresli internet sitesinde 03.03.2009 tarihli "Avrupa için duyuru" başlığı altında yapıldığı hatırlatıldı. İHH İnsani Yardım kuruluşunun Bosna savaşında yardım götüren bir grup gönüllü ve kanaat önderi tarafından 1992 yılında Almanya Freiburg merkezinde kurulduğunu ve bu tarihten sonra Almanya ve Türkiye'de yapılan bütün çalışmaların bu kuruluşun çatısı altında yürütüldüğü belirtilen açıklamada, 1995 yılında Türkiye'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı kurulunca Almanya'daki İHH kuruluşu'nun 1996 yılında faaliyetlerine son vererek kapandığı vurgulandı. Açıklamada, daha sonra 1997 yılında bu derneğin içerisinde görevli olmayan, tamamen başka bir ekip tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinde İHH kısaltmasıyla İnternationale Humaniterien HilfsOrganizatione (İnsani Yardım Teşkilatı) kurulduğu belirtilerek, "Bizden sonra kurulan bu ve buna benzer kuruluşların bizimle hiç bir organik bağı yoktur" denildi.