'İHH terör örgütü ilan edilsin'

T24- Avrupa Museviler Kongresi, İHH derneğinin Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alması için resmi başvuruda bulundu.



Başvuru Avrupa Museviler Kongresi adına başkan Moşe Kantor tarafından yapıldı.



AB dönem başkanlığını üstlenen İspanya'nın Dışişleri Bakanı Angel Moratinos ile AB Dışişleri Bakanı Catherine Ashton'a resmi başvuruda bulunan Moşe Kantor, İHH'nın AB'nin terör örgütleri listesinde yer almasını talep etti.



Resmi başvuruda İHH'nın son eylemlerine yönelik olarak detaylı bilgiler içeren başvuru mektubunda, Fransa'nın eski terörle mücadele hakimi Jean-Louis Bruguière'in İHH hakkında yazmış olduğu rapor da iletildi.



İHH'nın 1997 yılından bu yana El Kaide terör örgütü ile ilişkide olduğunu iddia eden Moşe Kantor, buna ilişkin bilgilerin de kaynakçalarını aktardı.



Bundan sonra Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Museviler Kongresi Başkanı'nın bu başvurusunu terörle mücadele kurullarında ve 'clearing house' olarak adlandırılan değerlendirme komisyonunda görüşmeye alınıp alınmayacağını kararlaştıracak. Şayet başvuru değerlendirilmeye kabul edilirse, AB'ye üye tüm ülkelerin İHH hakkında ellerindeki bilgiler talep edilecek ve görüşleri de istenilecek.



SONUÇ EN AZ 3 AY SONRA BELLİ OLABİLİR





Sürecin olumlu veya olumsuz bir şekilde sonuçlanması için de en az 3 aylık bir süre gerekiyor.



Avrupa Birliği İHH'yı terör örgütü listesine dahil etmeyi kararlaştırırsa, İHH'nın Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerdeki mal varlıkları dondurulacak. Buna karşın İHH de sözkonusu karara itiraz etme hakkına sahip olacak.