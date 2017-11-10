İHH, Suriye'de okul onarıyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - İNSANİ Yardım Vakfı, Suriye’nin Halep kentine bağlı Biragita kasabasında savaş nedeniyle zarar gören okulu onararak yeniden eğitime kazandırmak için çalışma başlattı.

Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Biragita kasabasında çatışmalar nedeniyle zarar gören okul binasının yapımı için İHH tarafından çalışma başlatıldı. Daha önce 15 sınıflık bir ortaokulun tadilatının yapıldığı kalabada bu kez 12 derslikli ilkokulun onarımı için kolları sıvadıklarını anlatan İHH görevlisi Ömer Koparan, \"Eğitime çok önem veriyoruz. Bu kasabada geçen ay 15 sınıflık ortaokulu onararak yeniden eğitime kazandırdık ve şu anda yaklaşık 250 öğrenci eğitim görüyor. Şimdi de ilkokul için kolları sıvadık ve ay sonuna kadar tadilatını tamamlamayı hedefliyoruz\" dedi.

Kasaba sakinleri de okulların onarılarak çocuklarının eğitimden mahrum kalmayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her zaman desteğini yanında hissettikleri Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.



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