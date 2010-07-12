İHH Almanya'da yasadışı

T24- Almanya, AB'nin terör örgütü listesindeki Hamas'a finansman sağladığı gerekçesiyle, Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu (İHH)'nın faaliyetlerini yasakladı. Kapatılan kuruluşun Türkiye'deki İHH ile aynı dernek olmadığı belirtildi.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, merkezi Frankfurt'ta olan İHH isimli derneğe yönelik operasyonda, kuruluşun başta Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya olmak üzere ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını söyledi.



Alman basınında yer alan habere göre, Maiziere, İHH'nın Hamas'a yardım topladığı için faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



Maiziere, "İsrail devletinin varlık nedenini sorgulayan kuruluş ve gruplara Almanya'da dernekleşme hakkı tanımayacağız" dedi. Almanya İçişleri Bakanı, kuruluşun şimdiye kadar Hamas'a milyonlarca euroluk yardım topladığını tespit ettiklerini söyledi.



Maiziere, "İHH, uzun süredir insani yardım kisvesi altında kayda değer miktarda finansal yardım sağlayarak, Gazze Şeridi'ndeki Hamas bağlantılı sözde sosyal yardım derneklerini destekliyor" diye konuştu.



TÜRKİYE'DEKİ DERNEKLE İLGİLERİ YOK



Alman basınında yer alan haberde, Frankfurt merkezli Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu'nun (İHH), Türkiye'deki İHH ile ilgisinin olmadığı vurgulandı. Haberde, Türkiye'de faaliyet gösteren İHH'nın Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan gemilerine İsrail'in baskın yaptığı da hatırlatıldı.



TÜRKİYE'DEKİ İHH'DAN AÇIKLAMA



hurriyet.com.tr Almanya'nın faaliyetlerini yasakladığı dernekle, merkezi İstanbul'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nı (İHH) arasında bir ilişki olup olmadığını İHH basın sorumlusu Salih Bilici'ye sordu. Salih Bilici, İHH ismini kullanarak Avrupa'da yardım toplayan 8 kuruluş olduğunu söyledi. Bilici, "Bunların hiçbirinin bizimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi yok. Bu dernekler hakkında daha önce de benzeri durumlar yaşandı. Biz de dava açtık ve bu derneklerle hiçbir şekilde ilgimiz olmadığını gazetelere verdiğimiz ilanlarla duyurduk" diye konuştu.