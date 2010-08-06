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Dünya

'İHH-AKP ilişkisi göründüğünden daha yakın olabilir'

Economist bu haftaki sayısında İsrail'in uluslararası komisyon kurulmasını kabullenmesini irdeleyen bir makaleye yer veriyor.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Economist bu haftaki sayısında geleneksel olarak Birleşmiş Milletler'e kuşkuyla bakan İsrail'in Gazze yardım konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili olarak uluslararası komisyon kurulmasını kabullenmesini irdeleyen bir makaleye yer veriyor.


Dergiye göre, bunun nedenlerinden biri iki müttefiki Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzelmesini isteyen Washington'un baskısı, diğeri de İsrail'in BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a yönelik olumlu yaklaşımı.

BBC'nin derlediği habere göre,  Ban Ki Moon'un beklentisinin komisyonun kurulmasıyla Orta Doğu'daki ilişkilerin gelişmesi olduğuna da dikkat çeken Economist şöyle devam ediyor:

''İsrailliler, bu çabalar konusunda Türklerden daha olumlu görünüyorlar. Bir İsrailli yetkili, komisyonun Türkiye'yle ilişkileri halihazırda bulundukları olumsuz dinamiklerden çıkarma şansı yaratabileceğini söylüyor.''

Uribe şüphesi

''Bazı Türkler ise, Ban ki Moon'un tercihiyle komisyona üye olduğu anlaşılan Uribe'nin tarafsız olmasını zorlaştıracak ölçüde Amerikan yanlısı olduğundan yakınıyorlar özel sohbetlerinde. Soruşturmayı desteklemekle birlikte İsrail'in ölümler nedeniyle özür dilemesinde ısrarlılar.''

''Ama öte yandan Türk hükümetinin de geçmişin derinlemesine araştırılmasındansa geleceğe bakmak için nedenleri var. Zira, yardım konvoyunu organize eden Türk yardım kuruluşu IHH'nin, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'yle kabul edilenden daha yakın ilişkileri olduğu ortaya çıkabilir.''

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