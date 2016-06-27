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İnsan Hakları Derneği'ne denetçi gönderildi!

Denetçiler, derneğin maddi kaynaklarının mevzuata uygun kullanıp kullanmadığının araştırıyor

27 Haziran 2016 17:43

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Genel Merkezi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından denetçi gönderildi.  

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen Nuri Çelik ve Yıldırım Ağca isimli dernekler denetçisi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'ne denetime geldi.

Denetçilerin, 5253 sayılı Dernek Kanunu'nun 19. maddesinde yer alan "Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetlenebilir" hükmü üzerinden genel denetime tabi tutmak için görevlendirildikleri öğrenildi.

Denetçilerin, derneğin maddi kaynaklarının mevzuata uygun kullanıp kullanmadığının araştırıldığı bilgisi edinildi.

İnsan hakları örgütlerinin yarın İHD Genel Merkezi'nde konuya dair ortak açıklama yapması bekleniyor.

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