İHD'nin koruculuk raporu: 19 yılda 183 ölü

Başbakan Yardımcısı Çiçek, koruculara sahip çıktı

Mardin'de 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdaki zanlıların köy korucusu olması, İnsan Hakları Derneği'ni de harekete geçirdi.Bölgede bir ekip görevlendiren dernek, son 20 yılda yapılan başvurular ile köy korucuları tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırladı.Dernekten, “Geçici köy koruculuğu sistemi kaldırılmalıdır. Zanlıların köy korucusu olması, öteden beri söylendiği gibi bu sistemin kaldırılması gerektiğini kanıtlar nitelikte olmuştur” dendi.Raporda, korucuların sebep olduğu olayların genel bilançosu şu rakamlarla ifade ediliyor:Yakılan köy sayısı - 38Boşaltılan köy sayısı - 14Korucuların karıştığı taciz ve tecavüz olayları – 12Adam kaçırma – 22Silahlı saldırı – 294Köy korucular tarafından öldürülen kişi sayısı – 183Köy korucuları tarafından yaralanan kişi sayısı – 259Kayıp kişi sayısı – 2Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve kötü muamele - 562Köy korucularının bölgede şiddete dayalı bir kültür oluşturduğunu savunan dernek, olağanüstü hal kalktığı için yasal olarak bu sistemin de kalkması gerektiğini savundu.