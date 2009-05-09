İHD'nin koruculuk raporu: 19 yılda 183 ölü

Koruculuk sistemine yönelik İnsan Hakları Derneği'nin raporunda, 1990'dan bu yana 183 kişinin köy korucuları tarafından öldürüldüğü, 562 kişinin de işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.
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Mardin'de 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdaki zanlıların köy korucusu olması, İnsan Hakları Derneği'ni de harekete geçirdi.
Bölgede bir ekip görevlendiren dernek, son 20 yılda yapılan başvurular ile köy korucuları tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırladı.
Dernekten, “Geçici köy koruculuğu sistemi kaldırılmalıdır. Zanlıların köy korucusu olması, öteden beri söylendiği gibi bu sistemin kaldırılması gerektiğini kanıtlar nitelikte olmuştur” dendi.
Raporda, korucuların sebep olduğu olayların genel bilançosu şu rakamlarla ifade ediliyor:
Yakılan köy sayısı - 38
Boşaltılan köy sayısı - 14
Korucuların karıştığı taciz ve tecavüz olayları – 12
Adam kaçırma – 22
Silahlı saldırı – 294
Köy korucular tarafından öldürülen kişi sayısı – 183
Köy korucuları tarafından yaralanan kişi sayısı – 259
Kayıp kişi sayısı – 2
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve kötü muamele - 562
Köy korucularının bölgede şiddete dayalı bir kültür oluşturduğunu savunan dernek, olağanüstü hal kalktığı için yasal olarak bu sistemin de kalkması gerektiğini savundu.