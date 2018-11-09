İHD'den Leyla Güven çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan ve 7 Kasım'da‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' başlayan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven, tutuklu yargılandığı davanın 3. duruşması sırasında yaşanların ardından ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını’ duyurdu.

İHD, TBMM'nin, Hakkâri Milletvekili Güven'in cezaevinde tutulmasına seyirci kalmaması gerektiğini belirterek Güven'in serbest bırakılması için çağrı yaptı.