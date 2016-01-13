İHD: Sokağa çıkma yasakları sırasında 170 sivil öldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici, 16 Ağustos 2015- 10 Ocak 2016 tarihleri arasında 7 ile bağlı 19 ilçede uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında 170 sivilin öldüğünü söyledi.

DHA'dan Ahmet Ün'ün haberine göre; İHD Diyarbakır Şubesi, bölgede uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini açıkladı. Raporu açıklayan İHD Şube Başkanı Raci Bilici, 7 ilde 19 ilçede 59 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu dönemde 29'u çocuk, 39'u kadın 102'isi erkek 170 kişinin yaşamını yitirdiği söyledi.

Bilici şöyle konuştu: "Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşananlar kaygı verici. Bu durum artık kabul edilir bir durum değildir. 7 kente bağlı 19 ilçede 59 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte, başta yaşam hakkı olmak üzere temel yaşam ihtiyaçları giderilemiyordu. İnsanlar aç, barınma sorunu yaşıyor. Kürtlerin statü talebine, devletin bir bastırma politikası uygulandı. Sorunun hendek sorunu olmadığı bir kez daha açığa çıktı. Hendek bahane edilerek, Kürtlerin statü talebi üzerine imhaya gidildi. 10 Ağustos 2015 ile 10 Ocak 2016 tarihleri arasında 170 sivil yaşamını yitirdi. Bu sivillerin 29'u çocuk, 39'u kadın, 102'isi erkek. 145 kişi ise yalandı. Bu yaralılardan kimisi kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş, kimisi beyin travması yaşıyor."

"Bundan sonra can kayıplarına AİHM de ortaktır"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) sokağa çıkma yasağının kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetmesine de tepki gösteren Bilici şöyle devam etti:

"Son derece siyasi, ülkelerin menfaatlerine dayalı bir karardır. Eğer bugün bu durum AİHM'in verdiği karara göre bu şekilde değerlendiriliyorsa şu soruyu sormak lazım; Acaba ne zaman tedbir kararı konulur? 170 sivil insanın öldürüldüğü, temel gıda ihtiyaçlarının karışlanmadığı, sağlığa erişimin olmadığı, yiyeceğin bulunmadığı kentlerde, cenazelerin günlerce yerde kaldığı yerlerde, insancıl hukuku saygılı olan mahkemenin verdiği bu karar son derece kaygı vericidir. Bundan sonrası oluşabilecek can kayıplarına AİHM ortaktır."

İHD'nin hazırladığı verilere göre Diyarbakır Silvan'da 6, Lice'de 9, Bismil'de 4, Sur'da 6, Hani'de 4, Hazro'da 2, Dicle'de 1, Yenişehir'de 1 ve Kocaköy'de 1, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 4, Şırnak Cizre'de 5, Silopi'de 2, Batman Sason'da 1, Kozluk'ta 1, Mardin Nusaybin'de 7, Dargeçit'te 2, Derik'te 1, Elazığ Arıcak'ta 1 ve Muş Varto'da 1 kez olmak üzere 7 ilin 19 ilçesinde 59 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi."