İHD: Sivil topluma ve akademiye yönelik operasyonu kınıyoruz

İnsan Hakları Derneği (İHD), yayınladığı yazılı açıklamayla, gözaltına alınan sivil toplum çalışanları ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını istedi.,

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Açıklama şöyle:

“Uzun zamandan beri hukukun üstünlüğü mücadelesi yürüten ve çok sayıda hukuk insanı yetiştiren insan hakları savunucusu Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile diğer gözaltına alınan kişilerin hak savunuculuğu özelliği göz önüne alınarak kendilerine yapılan bu muameleyi kınadığımızı belirtmek isteriz.

CMK 145. maddeye göre Cumhuriyet Savcılarının çağrı usulü ile davet gönderip ifade alma yöntemini uygulamak yerine toplumda saygınlığı olan bu kişileri kriminilize etmek amacı ile tehlikeli suçlularmış gibi evleri basılarak gözaltına aldırmasının kanuna aykırı olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Turgut Tarhanlı ve birlikte gözaltına alınan kişilere yapılan bu muamele Türkiye’de kanunların keyfi olarak uygulandığını ve siyasi iktidarın yargı yolu ile baskı uygulayarak, istediği herkese istediği gibi davranabileceğini göstermektedir.

Siyasi iktidarı bu tarz baskı yöntemlerinden vazgeçmeye davet ediyor, gözaltına alınanların biran önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” ​