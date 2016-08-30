İHD: Operasyonlarda 75’i çocuk 320 sivil öldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi “24 Temmuz 2015-24 Temmuz 2016 Arası Çatışmalı Ortamlarda Meydana Gelen İnsan Hakları İhlalleri Araştırma Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, sokağa çıkma yasakları sırasındaki operasyonlarda 75’i çocuk en az 320 sivil yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bianet’in haberine göre, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici’nin kamuoyuna açıkladığı raporda, çözüm süreci sırasında insan hakları ihlallerinin azalma gösterdiğine, ardından başlayan çatışmalar sonucu da hak ihlallerinin arttığı savunuldu. Bilici, “Çatışmalı ortamın miladı olarak kabul edilen 24 Temmuz 2015’ten 24 Temmuz 2016’ya dek bölge kentlerinde, tespit edebildiğimiz verilere göre, asker, polis, korucu, örgüt militanı ve sivil olmak üzere 1552 kişi yaşamını yitirdi, 1683 kişi yaralandı” dedi.

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