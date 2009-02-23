İHD: Ölüm kuyuları açılsın

İnsan Hakları Derneği yetkilileri, Silopi’deki BOTAŞ tesisleri önünde basın açıklaması yaptı.



Ergenekon soruşturması kapsamında Tuncay Güney ile yurt dışında bulunan PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın açıklamalarında, `öldürülen bazı kişilerin Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki BOTAŞ kuyularına atıldığı' yönündeki iddialar üzerine İHD'liler tesisler önünde basın açıklaması yaparak kuyuların açılmasını istedi.



Şırnak Barosu ve 70 kayıp yakınının iddialarla ilgili başvurusu üzerine, Silopi Cumhuriyet Savcılığı, geçen hafta kuyuların bulunduğu bölgede inceleme yaptı. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesi Başkanı Muherrem Erbey başkanlığındaki dernek heyeti ile kayıp yakınları bugün Silopi'ye giderek Cumruhiyet Savcısı ile görüşme talebinde bulundu. Görüşme talepleri kabul edilmeyen İHD heyeti, BOTAŞ tesisleri önünde giderek, kaybolanların fotoğraflarının da bulunduğu `Ölüm kuyuları açılsın', `Ölülerimizin kemikleriyle yüzleşeceksiniz' yazılı pankart açıp oturma eylemi yaptı. PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın itirafları doğrultusunda BOTAŞ'ın asit kuyularında yüzlerce kişinin olduğunu öne süren Muharrem Erbey, bun durumun aydınlığa kavuşması için burada bulunduklarını söyledi. Kürt sorununu demokratik yöntemlerin dışında arayarak çözmeye çalışan güçlerin onbinlerce insanı katlettiğini iddia eden Erbey, insanların öldürülmesine dair açılan davaların halen sürüncemede olduğunu söyledi.



‘Gladio Ergenekon’a dönüştü’



İHD Şube Başkanı Muharrem Erbey, 1990'lı yıllarda JİTEM'in bölgede keyfi olarak insanları gözaltına alıp ardından öldürdüğünü öne sürerek, ``Daha sonra açılan davalarda AİHM'in Türkiye'yi mahkum ettiğini, ancak buna rağmen kayıpların cesetlerine ulaşamadıklarını söyledi. Susurluk olayında karanlık ilişkilerin ortaya çıktığını anlatan Erbey, ancka bu olayın `devlet sırrı' olduğu gerekçesiyle engellendiğini öne sürdü. Erbey, şunları söyledi:



``İki yıl önce Ümraniye'de bulunan bombalarla başlayan süreç ülkemizde karanlık bir Gladio örgütlenmesinin var olduğu ve bunun Ergenekon çetesine dönüştüğü yönündedir. Bu çetenin icraatlarının burada Kürt çoğrafyasında olduğu halde, yargılanmanın Fırat'ın doğusuna kaymaması düşündürücüdür. İnfazların yüzde 80'nin JİTEM tarafından yapıldığı, öldürülenlerini ise Silopi'de bulunan BOTAŞ kuyularına ve Diyarbakır'daki Sur İçi'nde bulunan eski JİTEM binasının arka tarafındaki Höyük'e atıldığı yönündedir''



Ellerindeki bilgiler dahilinde bu olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Erbey, kuyuların bir an önce açılmasına ve sorumluların yargılanmasını istediklerini söyledi. İHD heyti ve kayıp yakınları daha sonra 10 dakikalık oturma eylemi yaparak dağıldı.

