İHD: Ocak ve şubat ayında 52 kadın öldürüldü

Kadına yönelik şiddet ve hak ihlallerini açıklayan İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Hakları Komisyonu'nu verilerine göre, ocak ve şubat aylarından toplam 52 kadın öldürüldü.
Komisyon üyeleri devletin erkekleri koruduğuna dikkat çekti.
imctv.com'un haberine göre. İHD’nin kadına şiddet ocak ayı raporu şöyle
Öldürülen kadın sayısı: 28 kadın
Yaralanan kadın sayısı: 38 kadın
Tecavüze uğrayan kadın sayısı: 9 kadın
Fuhuşa uğrayan kadın sayısı: 31 kadın
Tacize uğrayan kadın sayısı: 16 kadın
İHD’nin kadına şiddet şubat ayı raporu
Öldürülen kadın sayısı: 24 kadın
Yaralanan kadın sayısı: 17 kadın
Kadın intiharları: 8 kadın
Mülteci kadınlar şiddetle karşı karşıya
Kadın komisyonu mülteci kadınların durumuna ilişkin de ise, “Ülkenin tüm sokakları el açan kadınlar ve çocuklarla dolu. Egemenlerin paylaşım kavgalarının savurduğu kadınlar, var olan yasaların da eksikliğiyle birlikte her türlü şiddet ile karşı karşıya kalmaktadırlar” denildi.
Devlet, erkekleri cezasız bıraktı
Raporda devletin, kadına yönelik suç işleyen erkekleri koruduğuna ilişkin ise, “241 polis, 91 asker, 17 özel tim, 15 korucu, 45 gardiyan tacavüzden yargılanmış ve hiç ceza almamıştır” denilerek dikkat çekildi.