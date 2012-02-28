İHD, İçişleri Bakanı Şahin'i nefret söylemlerine göz yummakla suçladı

T24 - İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon ve Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De girişiminin desteğiyle bugün İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Hocalı mitingi tertip komitesi aleyhinde suç duyurusunda bulunacak. İHD'den yapılan açıklamada mitingde "Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz", "Ermenisiniz, işgalcisiniz, katilsiniz" pankartlarının taşındığı, Hrant Dink'in katilleri lehine sloganlar atıldığı ve saldırgan sloganlar eşliğinde AGOS gazetesine doğru yürünmek istendiği hatırlatılarak, "Taksim'de toplu halde, İçişleri Bakanı'nın nezaretinde suç işlenmiştir" denildi.

'Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Azeriyiz'

Nefret söylemi üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr.Yasemin İnceoğlu ise mitingde atılan slogan ve taşınan pankartların her birinin nefret suçlarına zemin hazırlar nitelikte olduğunu vurgulayarak "Keşke 'Hepimiz Hocalılıyız' veya 'Hepimiz Azeriyiz' pankartları ile yürünmüş olsaydı. Böylelikle miting amacına ulaşmış olacaktı. Tüm katliamları birlikte protesto eden ve anan 'Hepimiz Emeniyiz', 'Hepimiz Azeriyiz' sloganlarıyla bir arada yürüyebilen bir Türkiye hayali çok da uzak olmamalı" dedi.

Savcılar göreve

İstanbul'daki Hocalı katliamını anma mitingindeki ırkçı söylem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AKP'li Ayhan Sefer Üstün'ün de tepkisini çekti.

TBMM'de gazetecileri cevaplayan Üstün, önceki gün İstanbul'da yapılan mitingde Hrant Dink'in katillerinin övüldüğü ve Ermenilere yönelik ırkçı bir dilin kullanıldığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Ordaki pankartlar da tamamen ırkçı, ayrımcı ve nefret uyandıran ifadeler içermektedir. TCK'da 2005'te bir değişiklik yaptık. Çok açık ayrımcılık yapanların hangi cezaya maruz kalacağı yazıyor. Fakat savcılar bunu uygulamadığı için ayrımcı-ırkçı söylemler devam ediyor. Bizden nefret suçları için kanun çıkartmamızı istiyorlar. Evet nefret suçları ile ilgili kanun çıkartalım. Ama önce mevcut kanunları tatbik edelim

'Yapılan işin değerini sıfıra indirdiler'

Hocalı için eylem, hatta daha büyük eylemler yapılabileceğini belirten Üstün, "Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın ama o topluluk, o söylemleri yapanları içinde barındırmamalıydı. Yapılan işin değerini sıfıra indirdi. Türkiye büyük bir devlet olacak diyoruz. Her tür rengi barındıracak diyoruz. Birlikte yaşamak ideali oluşturacağız diyoruz. Ama hâlâ böyle ırkçı söylemlerin olması, başkasına hakaret edilmesi kabul edilebilir bir durum değil" diye konuştu.

Üstün, söz konusu mitinge İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katılarak konuşma yaptığı hatırlatılınca "Her kişinin kendi kararıdır. O pankartları gördü mü görmedi mi bilmiyorum. O benim cevaplayabileceğim bir konu değil" karşılığını verdi.

Üstün, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevi'nde tutukluların cinsel taciz, tecavüz ve işkenceye uğradığı iddialarının hatırlatması üzerine, "Üzerine gidiyoruz, olay bazen gerçek dışı çıkıyor. İnşallah gerçek dışı çıkar. Kayıtsız kalamayız bu olaya" dedi.

Sakık: Şahin'i ne zaman görevden alacaksınız?

TBMM İdare Amiri BDP'li Sırrı Sakık ise Başbakan'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Söylemleri ile halkı kin ve nefrete teşvik eden Bakan Şahin'i ne zaman görevden alacaksınız?" diye sordu.