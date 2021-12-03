Evini polis basan İHD Genel Başkanı Eren Keskin: Arkamızda bir devlet gücü yok; inandığımız insan Hakları değerleri ve ölülerimize olan borcumuz bize yeter

Avukat Çiğdem Koç ise Eren Keskin’in evine polis baskınına, “Bir avukatın evini ifade almak bahanesiyle bu saatte basmak ne demek? @KeskinEren1 yıllardır mücadele ediyor ve yıllardır da burada. Cidden bu kadarı da nedir artık?” ifadeleriyle tepki gösterdi.
İHD Genel Merkezi de Eren Keskin'in evine polis tarafından yapılan baskın ile ilgili bir açıklama yayınlayarak olayı kınadı. İHD tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Herhangi bir gözaltı işlemi yoktur"
Eş genel başkanımız Eren Keskin’in ev baskını ile ifadeyi çağrılma yöntemini kınıyoruz. Kendisi Salı günü ifade vermeye gidecek olup, herhangi bir gözaltı işlemi yoktur.