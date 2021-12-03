Evini polis basan İHD Genel Başkanı Eren Keskin: Arkamızda bir devlet gücü yok; inandığımız insan Hakları değerleri ve ölülerimize olan borcumuz bize yeter

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in evine gece vakti polis baskını gerçekleşti. Avukat Eren Keskin, evine yapılan baskına Twitter'dan tepki göstererek, "Arkamızda bir devlet gücü yok. İnandığımız insan Hakları değerleri ve ölülerimize olan borcumuz bize yeter" dedi.

"Biz muhalif avukatlar çok iyi tanırız bu sistemi. Bugün değil eskiden de aynıydı. Hakkımızda birçok dava ve ceza kararı olmasına rağmen ‘buradayız’ diyen avukatlarız biz. Gitmiyoruz bir yere" ifadelerini kullanan Keskin'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İfade özgürlüğünü bu çağda konuşmak çok acı"

"Herkese çok teşekkür ederim verdikleri destek için. Biz muhalif avukatlar çok iyi tanırız bu sistemi. Bugün değil eskiden de aynıydı. Hakkımızda birçok dava ve ceza kararı olmasına rağmen ‘buradayız’ diyen avukatlarız biz. Gitmiyoruz bir yere. Ofislerimiz belli çağırın geliriz. Evlerimize gelmeyin ailelerimizi rahatsız etmeyin. Düşünce ve ifade özgürlüğünü bu çağda konuşmak çok acı gerçekten. Alaaddin Çakıcı'nın ve onun gibilerin toplumu tehdit etme özgürlüğünün olduğu bir coğrafya burası.

Arkamızda bir devlet gücü yok. İnandığımız insan Hakları değerleri ve ölülerimize olan borcumuz bize yeter."

Avukat Zeynep Boztoprak, Keskin’in evine yapılan baskının sebebini 2,5 yıl önceki bir konuşması nedeniyle ifadesinin alınmak istenmesi olarak açıkladı.

Boztoprak’ın Twitter hesabındaki açıklamada, “2.5 yıl önce Dersim’de yaptığı bir konuşma nedeniyle ifadesi alınacakmış. 2.5 yılda mı anladınız ne dediğini?" ifadelerini kullandı.

Boztoprak’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gecenin bu saatinde güvenlik şube baskın yapıyor"

“Eren Keskin’in evine şimdi, gecenin bu saatinde güvenlik şube baskın yapıyor. 2.5 yıl önce Dersim’de yaptığı bir konuşma nedeniyle ifadesi alınacakmış. 2.5 yılda mı anladınız ne dediğini? Eren Keskin bir avukat, çağırdınız da gelmedi mi? Neyin gösterisi bu? Eren Keskin’e “gözdağı”?”

"Bir avukatın evini ifade almak bahanesiyle bu saatte basmak ne demek?"