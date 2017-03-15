T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici gözaltına alındı

Diyarbakır'da bu sabah yapılan operasyonlarda aralarında İnsan Hakları Derneği Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici'nin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

15 Mart 2017 15:33

Diyarbakır'da Çarşamba sabahı yapılan operasyonlarda aralarında İnsan Hakları Derneği Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Bilici dışında gözaltına alınanların tamamı, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticileri ile üyeleri.

İHD avukatlarından Ercan Yılmaz, Raci Bilici'nin gözaltına alındığını doğruladı.

Diyarbakır Emniyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Bilici'nin evinde de arama yapıldığı belirtildi.

Matematik öğretmeni olan Bilici, 8 Eylül 2016'da Diyarbakır'da açığa alınan 4 bin 350 öğretmenden biriydi.

Avukat Ercan Yılmaz, Bilici'nin dosyasını daha göremediklerini bu yüzden gözaltı gerekçesini öğrenemediklerini söyledi.

İHD: 2016'da Doğu ve Güneydoğu'da 46 bin 292 hak ihlali yaşandı

Konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, 'sivil toplum kuruluşları içinde yer alan ve PKK/KCK ile bağlantılı 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı' belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK Terör örgütüne müzahir olarak kurulan kurumlar arasında bulunan ve bu yönde faaliyetler içerisinde yer aldığı değerlendirilen STK (Sivil Toplum Kuruluşları) üyesi şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılarının tespitine yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda 16 şüpheli şahısın yakalanması amacıyla 15.03.2017 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir".

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DiyarbakırHakları Derneği DerneğiGenel Başkan YardımcısıBaşkanı Raci BiliciHDPDemokratik Partisi)DBPBölgeler Partisi)Ercan Yılmaz Raci BiliciEmniyeti Terörle MücadeleMüdürlüğüBiliciEylülErcan Yılmaz Bilici

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24