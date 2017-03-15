İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici gözaltına alındı

Diyarbakır'da Çarşamba sabahı yapılan operasyonlarda aralarında İnsan Hakları Derneği Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Bilici dışında gözaltına alınanların tamamı, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticileri ile üyeleri.

İHD avukatlarından Ercan Yılmaz, Raci Bilici'nin gözaltına alındığını doğruladı.

Diyarbakır Emniyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Bilici'nin evinde de arama yapıldığı belirtildi.

Matematik öğretmeni olan Bilici, 8 Eylül 2016'da Diyarbakır'da açığa alınan 4 bin 350 öğretmenden biriydi.

Avukat Ercan Yılmaz, Bilici'nin dosyasını daha göremediklerini bu yüzden gözaltı gerekçesini öğrenemediklerini söyledi.

Konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, 'sivil toplum kuruluşları içinde yer alan ve PKK/KCK ile bağlantılı 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı' belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK Terör örgütüne müzahir olarak kurulan kurumlar arasında bulunan ve bu yönde faaliyetler içerisinde yer aldığı değerlendirilen STK (Sivil Toplum Kuruluşları) üyesi şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılarının tespitine yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda 16 şüpheli şahısın yakalanması amacıyla 15.03.2017 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir".