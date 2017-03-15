İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, Diyarbakır'daki evinde bu sabah yapılan arama sonrası gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "terör" soruşturması kapsamında İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'nin evinde arama yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aramasının ardından Raci Bilici, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Bilici, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.